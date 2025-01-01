МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства Российской Федерации:

«Правительство продолжает реализацию мероприятий профильных государственных программ, которые направлены на повышение доступности лекарственных препаратов и медикаментов для наших граждан. Прежде всего, конечно, жизненно необходимых и важнейших медикаментов, перечень которых регулярно обновляется. Сегодня принято решение дополнить его еще 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний — отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете. Также в перечень 14 высокозатратных нозологий включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге. Подчеркну, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется у нас в стране. И такая работа будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90% и не зависеть от прихоти иностранных компаний».