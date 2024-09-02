Заработать сложно, потерять легко

Если в телефонном разговоре вы услышали словосочетание «безопасный счет», немедленно кладите трубку: на том конце провода — мошенники!

По данным правоохранителей, с января по июль этого года число преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 4,8%, но при этом общий ущерб от них возрос. На уловки мошенников попадаются представители всех слоев населения.

Один из недавних (увы, не последних) случаев. Почти двух миллионов рублей, из которых 640 тыс. — накопления, а остальные взяты в кредит, лишился 50-летний водитель-вахтовик из Алатырского округа. Схема обычная — позвонивший к потерпевшему незнакомец предупредил, что кто-то пытается оформить кредит на его имя и посоветовал действовать на опережение: взять кредит самому и перевести средства, включая и сбережения, на «безопасный счет». Несмотря на то, что в последнее время буквально «из каждого утюга» звучат предостережения о том, что никаких безопасных счетов в банках не существует, и даже местный участковый уже предупреждал о подобных мошеннических схемах, мужчина в течение нескольких дней делал переводы. И только потом обратился в полицию.

По статистике, в Чувашии среди обратившихся в правоохранительные органы с заявлениями о совершенных преступлениях за январь — июнь 51 человек являются медицинскими работниками. Несколько дней назад зафиксированы два преступления, когда лже-чиновники регионального Минздрава выманили у медиков крупные суммы — более 900 тыс. рублей и более девяти миллионов!

В пятницу, 30 августа, вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов и начальник Управления МВД России по городу Чебоксары Александр Темнов в режиме видеоконференцсвязи провели совещание с медицинскими организациями республики. Одной из основных тем обсуждения стали меры профилактики противодействия мошенничеству в сфере здравоохранения, а также антикоррупционная политика. Полицейские рассказали о распространенных случаях мошенничества, с которыми сталкиваются сотрудники медицинских организаций. Стражи порядка поделились полезными рекомендациями о том, как можно защитить себя от обмана и минимизировать риски.

Наиболее распространенными по-прежнему остаются хищения, совершенные под видом банковских работников, сотрудников правоохранительных органов, портала «Госуслуги». Отдельно можно выделить способ, когда мошенники представляются сотрудниками сотовых компаний и под предлогом продления договора по обслуживанию сим-карты выпытывают код доступа в госуслуги из смс-сообщения. Также злоумышленники могут предлагать по телефону или в мессенджерах интернет-покупки, дополнительный заработок в интернете, просят оказать помощь виновному в ДТП, предлагают различные услуги.

В случае с медицинскими работниками схемы обмана практически идентичны. Злоумышленники чаще всего создают аккаунты-дублеры руководителей медицинских организаций и связываются с сотрудниками через мессенджеры. Мошенники действуют по отработанной схеме: они сообщают о якобы предстоящей проверке и просят перевести определенную сумму на «безопасный счет».

«Не доверяйте сомнительным сообщениям и не переводите деньги незнакомым людям. Если у вас возникли сомнения относительно полученного сообщения, свяжитесь с вашим руководителем напрямую, не используя при этом мессенджеры, чтобы проверить эту информацию», — предупредили медицинских работников.

Сергей Горник