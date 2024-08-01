В республику поступило 20 троллейбусов по программе партнерства с институтом развития ДОМ.РФ

Удобны внутри, красивы снаружи

В скором времени эти машины выйдут на линии Новочебоксарска. Кондиционер в салоне, зарядные устройства, система видеонаблюдения — все это позволит пассажирам оценить комфорт и безопасность поездок.

Техника уже передана транспортному управлению Минтранса республики. И это только первая партия троллейбусов — всего их ожидается 92. Остальные 72 машины поставят до конца года: 59 из них будут работать между Чебоксарами и Новочебоксарском (маршруты № 60 и 61) и на создаваемых в Новочебоксарске маршрутах № 51 и 56. «Рогатые» приобретены через механизм льготного финансирования — инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Чувашия стала одним из первых регионов, использовавших этот инструмент для модернизации городского транспорта.

«Это событие — практические шаги в реализации и претворении в жизнь мастер-плана Чебоксарской агломерации, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. — Уверен, что мы будем бережно эксплуатировать эти троллейбусы, и они будут работать исправно, принося людям пользу».

Отметим, кстати, что помимо пользы они привнесут и изменения в эстетику города. Эти машины имеют уникальный дизайн. В оформлении использован национальный чувашский орнамент — символы родного дома, заботы о ближних, обращения к природе, движения.

Взаимодействие с ДОМ.РФ подразумевает не только покупку троллейбусов. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров, средства займа будут направлены на реконструкцию тяговой подстанции № 1 в Чебоксарах.

«Основной объем работ запланирован на второй квартал 2025 года. Подстанция обеспечивает электроснабжение ключевого узла городских перевозок — перекрестка улицы Гагарина и проспекта Ленина. Сейчас идет разработка и согласование закупочной документации», — сказал министр.

Помимо этого, в рамках мастер-плана Чебоксарской агломерации ведется работа по проектированию дороги-дублера Марпосадского шоссе. «Мы думаем о будущем и обсуждаем дорожную ситуацию — пробки между Новочебоксарском и Чебоксарами. И нужно делать параллельную дорогу — это давно обсуждается. Надеемся, что к концу года документ будет подготовлен, и дальше будем «приделывать ноги» и подключим ДОМ.РФ, потому что его работа как раз предусматривает финансирование таких проектов», — заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков.