Сегодня в Чувашском национальном музее откроется выставка «Это КОСМОС!»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Попробовать еду космонавтов и увидеть звезды

Совместный проект Мемориального музея космонавтики г. Москвы, Чувашского национального музея и Мемориального комплекса в селе Шоршелы посвящен 95-летию со дня рождения Андрияна Николаева и реализуется при поддержке нацпроекта «Культура». Посетители увидят экспонаты, специально подобранные для выставки из собраний всех трех музеев: макеты летательных аппаратов, личные вещи и скафандры космонавта № 3, а также актрисы Юлии Пересильд, исполнившей главную роль в фильме «Вызов». Кроме того, здесь можно посмотреть фотографии, запечатлевшие яркие моменты и повседневную жизнь покорителей неба, попробовать космическую еду и понаблюдать за звездным небом в планетарии. Раскроют тему космоса и коллекционные предметы: редкие марки, спичечные этикетки, монеты, значки, ювелирные изделия, фигурки из полимерной глины и многое другое. Также посетители смогут пройти тест на космонавта, заняться космической живописью и выполнить задания космического квеста. Экспозиция будет работать до 20 декабря в Музейно-выставочном центре по бульвару Купца Ефремова, 10 в Чебоксарах.

Опубликовано: 8 августа 2024 г.


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