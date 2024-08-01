Планерка Главы: жатва набирает обороты, юбилей Чебоксар все ближе

В 2025 году Канаш отметит свое 100-летие. На еженедельной планерке Глава республики Олег Николаев подтвердил ранее озвученное решение о создании правительственной комиссии по проведению юбилея.

Город был моногородом, испытывал сложности. Сейчас здесь реализуется множество проектов, часть из которых вносит вклад в диверсификацию экономики, предприниматели проявляют активный интерес. Это хороший потенциал для развития всей республики, сказал Олег Николаев. Необходимо сформировать правительственную комиссию по проведению юбилейных мероприятий в Канаше, чтобы скоординировать деятельность местной администрации и оценить роль бизнес-структур. (О визите Главы Чувашии в Канаш — на 2-й стр.).

ПОРУЧЕНИЕ.

Ряду муниципалитетов следует детально проанализировать причины отставания в уборочных работах.

Общая посевная площадь под урожай нынешнего года в регионе составляет более 546 тыс. гектаров, доложила и.о. министра сельского хозяйства Инна Волкова. Больше половины приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Погодные условия заставили пересмотреть структуру посевных площадей — были увеличены посевы технических культур.

К уборке зерновых приступили 9 июля, овощей — 11-го, технических культур — 29-го. Жатву ведет существенно обновленный парк техники. Нагрузка на один зерновой комбайн составляет до 350 гектаров. Весь парк насчитывает порядка 960 единиц, что позволяет завершить уборку зерна за 15-20 дней. По последним данным, в республике скошено более 14% зерновых и зернобобовых.

Наиболее высокие темпы уборки — в Цивильском округе, где убрано более 28% площадей, Батыревском — 27%, Красноармейском — более 25%. Здесь намолочено больше 10 тыс. тонн зерна. Высокая урожайность — выше 36 центнеров с гектара — в Урмарском, Козловском, Цивильском округах. Полным ходом принимается урожай на хлебоприемных пунктах.

Одновременно продолжается заготовка кормов. На одну условную голову скота запасено около 17 центнеров кормовых единиц при норме на зимовку не менее 24 центнеров. Хорошая обеспеченность кормами в Козловском, Алатырском округах. Полным ходом идет также подготовка почвы под озимый сев. В этом году запланировано посеять под урожай следующего года не менее 80 тыс. гектаров озимых. Инна Волкова также коснулась подготовки кадров для села. Квота на прием абитуриентов в сельскохозяйственные учебные заведения выполнена на сто процентов.

Глава республики констатировал надлежащий ход уборочных работ — отрасль справляется с вызовами. Однако жатва показывает, что в ряде округов имеются резервы, которые надо использовать. «Не впервые ставится такая задача, но до конца она не выполняется, поэтому следует проанализировать отстающим округам причины отставания», — нацелил Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Необходимо продолжить практику проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю», дополнить новым содержанием.

Министр образования Дмитрий Захаров рассказал о реализации республиканского образовательно-туристического проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю». Были разработаны карты движения, демонстрационные карточки, составлены циклы бесед. В реализации проекта участвуют 300 дошкольных учреждений — это ребята от пяти до семи лет. Дети посещают музеи, выставки, храмы, памятники. Проведено свыше 800 экскурсий, почти 14 тыс. воспитанников детских садов включились в проект. Самые активные организации — в Ибресинском, Комсомольском, Порецком округах.

Глава республики по достоинству оценил проект. Ребята сначала узнают свою малую родину, а пойдя в школу, начнут познавать всю республику, отметил он. И данную практику надо продолжить.

ПОРУЧЕНИЕ.

В оставшееся до юбилея города Чебоксары время надо доработать ряд вопросов по его проведению. Первоочередное значение имеет безопасность мероприятий.

Глава города Владимир Доброхотов представил программу предстоящего празднования 555-летия Чебоксар. Проделана большая работа по благоустройству, уже прошел ряд ярких мероприятий. В оформлении территорий используются новые флаговые композиции. Юбилейная тематика присутствует и на общественном транспорте. Праздничные баннеры установили многие организации и предприятия.

Главными героями остаются жители города. Немало проектов направлено на их поддержку — проходят конкурсы и фестивали, открывающие новые имена. Народным стал проект «Созидатели города», объединяющий ярких представителей всех сфер жизни. Идет вручение юбилейной медали наиболее достойным чебоксарцам.

Программа мероприятий составлена так, чтобы каждый нашел развлечение для души. Это фестивали «Город счастливого детства», «Чебоксарская семья». Событийный календарь августа объединит деловые, спортивные и творческие мероприятия. Подтвердили свое участие города-побратимы и различные ассоциации. Порадуют зрителей и летчики пилотажной группы «Стрижи».

Вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков дополнил картину празднования. Он отметил особое участие в подготовке министерств — Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минспорта. Детально обсуждены все мероприятия, внесены необходимые коррективы. Времени остается мало, администрации города надо мобилизоваться. Глава республики нацелил на доработку оставшихся вопросов, обратил особое внимание на меры безопасности.