Стратегически важные выходные

Минувшая суббота для команды Главы Чувашии Олега Николаева выдалась рабочей и по некоторым критериям превзошла по значимости события середины недели. Началась поездка по республике с Шумерли, где в оздоровительном лагере «Соснячок» проходил туристический слет работающей молодежи Чувашии «Пульс».

Руководитель региона приветствовал участников слета. Он подчеркнул, что сегодня для развития молодого поколения как никогда много возможностей. Для этого создается целая индустрия — центры, образовательные программы, проекты по развитию лидерства и компетенций. Как результат — молодежь Чувашии показывает свои достижения и на международном уровне. И главное — делает сильнее родную Чувашию, каждый день даря ей свою энергию и проектную работу, помогая развиваться промышленности республики и другим отраслям.

А еще в Шумерле Олег Николаев пообщался с представителями волонтерских организаций, оказывающих поддержку нашим бойцам в зоне СВО. Глава республики выслушал проблемы и запросы активистов.

Для 140 участников слета была подготовлена насыщенная программа: состязания, круглые столы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, в том числе по плетению маскировочных сетей. «Такие мероприятия имеют огромное значение. Они не только позволяют молодежи с пользой провести время, но и способствуют раскрытию их творческого и лидерского потенциала, помогают установить новые полезные знакомства и расширить кругозор», — отметил в свою очередь Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Следующим пунктом рабочей субботы Главы Чувашии стал Алатырь, который отмечал 472-й день рождения. Олег Николаев поздравил жителей с праздником и провел встречу с многодетными семьями. Особое внимание было уделено вопросам государственной поддержки многодетных. Руководитель региона подчеркнул, что в Чувашии с 2020 года дополнительно ко всем федеральным мерам поддержки реализовано 17 республиканских. И это принесло результат — все больше семей стали заводить троих и более детей, сегодня в Чувашии в статусе многодетных более 18 тыс. «ячеек общества».

По поручению Главы республики Олега Николаева ведется разработка сервиса в помощь семьям с детьми — «Семейный навигатор». Он должен быть запущен в течение двух лет и стать лучшей практикой среди российских регионов. К примеру, на интерактивной карте «Семейного навигатора» можно будет легко, в несколько кликов, найти ближайшую организацию для получения социальных услуг, узнать о мерах социальной поддержки и льготах. В рамках портала планируется реализовать функцию «навигатор услуг», когда при введении определенных характеристик и пожеланий семьи определятся организации, оказывающие услуги под конкретный запрос.

К 475-летию Алатыря будут решены основные проблемы города — таково, пожалуй, главное заявление Олега Николаева, сделанное в ходе визита в округ. И фокус усилий будет сосредоточен на модернизации систем водоснабжения и водоотведения, обновлении дорог и объектов культурного наследия.

«Для этого у нас есть четкое понимание, что делать, каким образом двигаться, а самое главное — есть еще и возможности финансирования этих мероприятий. Мы с вами можем сделать многое, если правильно зафиксируем задачи и возьмем слово, что дружно будем работать над тем, чтобы изменить ситуацию. И это нам под силу», — подчеркнул Олег Николаев.

И не менее важные заявления прозвучали в Канаше, который в прошедшие выходные отметил 99-летие и День железнодорожника. Так, Глава Чувашии сообщил о создании правительственной комиссии по празднованию 100-летия Канаша в 2025 году. Было отмечено, что это уверенно развивающийся город, у него хорошие перспективы и потенциал.

Также Олег Николаев провел встречу с руководителями железнодорожных организаций. Как известно, история Канаша неразрывно связана с этой отраслью. Обсуждались вопросы развития и укрепления сотрудничества между предприятиями республики и ОАО «РЖД». Глава Чувашии акцентировал внимание на важности модернизации инфраструктуры и повышения качества услуг.