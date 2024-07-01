27 июля — День избирательных комиссий

Выборы проводят профессионалы

У работников избирательных комиссий республики есть свой праздник — Указом Главы Чувашии от 27 апреля 2021 года учрежден День избирательных комиссий в Чувашской Республике. С этим праздником, отмечаемым 27 июля, сотрудников избиркомов и ветеранов поздравил руководитель региона Олег Николаев.

«На вас лежит огромная миссия — реализация нашими гражданами конституционного права избирать и быть избранными, — подчеркнул Глава Чувашии. — От вашей честности и ответственности напрямую зависит проведение конкурентных, открытых, легитимных выборов, решение за счет этого важных государственных задач.

Проведение выборов на высоком уровне — первостепенная задача для комиссий, и в то же время — испытание на компетентность и прочность. Профессионализм, внутренняя организованность, строгая дисциплина, знание всех тонкостей избирательного процесса — все это про вас, уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых свершений».