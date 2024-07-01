В мире растет спрос на чувашский картофель

С начала этого года из Чувашии за рубеж отправлено 13,9 тыс. тонн сельхозпродукции. В частности, впервые отгружены за границу сушеные фрукты и бобовые овощи, продукты для кормления животных. Доли стран от общего экспорта продукции АПК распределились следующим образом: Китай — 36%, Беларусь — 16%, Объединенные Арабские Эмираты — 9,1%, Азербайджан — 6,3%, Таджикистан — 6%. Особым спросом пользуется чувашский картофель — аграрии республики в пять раз нарастили экспорт. В этом году продано более одной тысячи тонн «второго хлеба». Для сравнения — за аналогичный период прошлого года было отправлено всего 244 тонны.