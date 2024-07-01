Чувашия ищет проекты-драйверы, которые улучшат качество жизни людей

«Локомотив» пока не тянет

В правительстве республики продолжается работа над Комплексной программой социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. «Важно стратегически подходить к продвижению наших территорий», — обозначил Глава региона Олег Николаев, анонсируя проведение «мозговых штурмов» на уровне республики и муниципалитетов. Долгосрочный план развития Чувашии, по его словам, должен быть максимально полным, синхронизированным между отраслями и направлениями деятельности — люди ждут изменений в части услуг, сервисов и объектов.

Две значимые сессии состоялись на прошлой неделе. На обеих площадках рассматривались проекты-драйверы развития территорий. 11 июля свои наработки представили муниципальные образования, входящие в состав Чебоксарской агломерации, а на следующий день с презентациями выступили другие округа.

«Речь идет не просто о велосипедных дорожках, а о проектах, которые действительно значимы для региона, они «подтягивают» развитие сразу нескольких сегментов и направлений, в том числе тех, что обеспечивают качество жизни людей, — объяснил Олег Николаев. — Мы должны четко понимать, что реализуя конкретный проект-драйвер, мы дадим серьезный импульс социально-экономическому росту того или иного муниципалитета».

На первом обсуждении Глава Чувашии подчеркнул, что территория Чебоксарской агломерации, которая охватывает столицу республики, Новочебоксарск, Чебоксарский, Цивильский, Мариинско-Посадский и Моргаушский округа, должна развиваться сбалансированно. Необходимы модернизация и обновление отраслей коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер.

Все это должно отразиться в мастер-плане, который, по мнению Олега Николаева, является «нашей большой форой в сравнении с другими регионами» и полностью соответствует задачам, поставленным Президентом Владимиром Путиным в рамках Послания этого года. «Сейчас наполняем план содержанием, конкретными проектами, мероприятиями, направлениями деятельности, которые будут претворяться в жизнь и превращаться в конкретный результат», — отметил Глава республики.

По итогу выстраивается своеобразная матрица, что охватит комплексную программу, мастер-план и индивидуальную программу социально-экономического развития. «Все эти аспекты должны дополнять друг друга, синхронизироваться и гармонично претворяться в жизнь», — подчеркнул Николаев. По его словам, принципы, заложенные в мастер-плане Чебоксарской агломерации, нужно распространить и на другие территории республики. По сути, комплексная программа развития — это и есть мастер-планирование, где прописывается текущая ситуация, обозначаются слабые и сильные стороны, выявляются риски и вырабатываются решения, чтобы прийти к желаемым результатам.

Основной акцент ставится на так называемых опорных муниципалитетах. Напомним, это стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. Таких в Чувашии выделено 17. В них, в первую очередь, будут развивать инфраструктуру, социальную отрасль и сферу услуг. Но это не значит, что остальные территории останутся без внимания. «Утвердим определенное количество населенных пунктов в виде региональных опорных населенных пунктов, их будем развивать по тем же стандартам и доводить до соответствующего уровня», — заверил Глава Чувашии.

Усилить развитие муниципалитетов должны проекты-драйверы. Канаш и Канашский округ познакомили коллег с проектами по производству полимерной продукции (имеются в виду трубы и фитинги, которые можно использовать в том числе и в системе жилищно-коммунального хозяйства) и реконструкции птичников.

Лидер среди малых городов по индексу качества городской среды — Ядрин — презентовал строительство коровника и запуск новой линии розлива молока общей стоимостью более пяти миллиардов рублей. Оба проекта представляет ядринский молокозавод. По словам главы округа Станислава Трофимова, предприятие является фундаментом развития округа, которое думает не только о своем продвижении, но и о благе для всего муниципального образования. Так, сейчас в городе возводится многоквартирный дом, и компания выкупает часть квартир для своих сотрудников. Также завод сотрудничает с местным техникумом, чтобы растить себе новую рабочую смену.

Красночетайский округ изложил идею возведения овчарни на семь тысяч голов. По проекту планируется делать экологически чистые молочные и мясные продукты, предполагается строительство молочного завода с цехом по производству сыров, племенной овцеводческой фермы, фермы для коров бурой швицкой породы и прочих объектов. Продукцию намерены распространять не только в регионе, но и отправлять на экспорт.

Подготовили свои инициативы и другие муниципалитеты, но многие из них пока «сырые». По словам первого вице-премьера Чувашии — министра финансов Михаила Ноздрякова, стоит продумать, хватит ли на реализацию этих идей мощностей. Если планируется открыть предприятие, то нужно заложить инфраструктуру для людей, которые будут заняты на производстве: это и транспортная доступность, и жилье, и подготовка нужных кадров.

«Проект-драйвер — это локомотив, который везет за собой другие проекты. Но пока я вижу, что он не тянет…» — констатировал Глава республики, ознакомившись с предложениями округов. По его словам, четкие планы развития нужны и для того, чтобы регион мог обосновать реализацию важных социальных проектов. «Очевидно, если вкладываются огромные средства в инфраструктуру, то это же для кого-то, это должно дальше обслуживаться и обеспечиваться», — сказал Николаев. И предложил провести дополнительные совещания, а муниципальным командам рекомендовал прийти более подготовленными. «Комплексная программа должна быть готова к октябрю. Темпы и динамика работы, погруженность в процесс должны быть максимальными», — поставил задачу Глава Чувашии.

Кстати

Взгляд со стороны

Академия городских технологий «СРЕДА» провела анализ экономического потенциала нашей республики из открытых источников. То есть это то, что видят инвесторы. В целом «разведка» показала хорошую картину по большинству социально-экономических показателей, но потенциал республики использован не до конца, отметила генеральный директор академии Юлия Зубова.

В ходе исследования муниципалитеты распределены по трем территориальным кластерам: зоны промышленной экономики, с недоиспользованным экономическим потенциалом и с расширенными возможностями для развития. Все это отражено на карте, где четко видно, какие округа республики способны сегодня выступать локомотивами в экономике, а какие слабо развиваются, с низкой демографией и высоким оттоком населения.

«Нравится — не нравится, а таков взгляд со стороны инвесторов, — обратился к главам муниципалитетов Олег Николаев. — Если ситуация на самом деле другая, значит, ничего не сделано, чтобы показать свои лучшие стороны. Преимущества, а они у нас есть, должны правильно упаковываться и продвигаться».