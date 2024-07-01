В Турцию прямым авиарейсом

Глава республики Олег Николаев обсудил вопросы взаимодействия Чувашии и Турции в ходе рабочей встречи с Генеральным консулом Турецкой Республики в Казани Угуром Йылмазом. В ноябре в Стамбуле пройдет международная выставка дверной промышленности «Eurasia Door Fair». Команда предприятий нашей республики представит свою продукцию. Также прорабатывается вопрос воздушного сообщения с курортами Турции после завершения реконструкции чебоксарского аэропорта. Напомним, что внешнеторговый оборот Чувашии с Турцией за прошлый год составил 15,5 млн долларов США. Помимо этого, наша республика может стать основным поставщиком текстильных станков в Турцию. «Считаю, у наших сторон большой потенциал, как в торговле, так и в туризме», — прокомментировал Олег Николаев.
Опубликовано: 11 июля 2024 г.
Читайте также:
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера