В Турцию прямым авиарейсом

Глава республики Олег Николаев обсудил вопросы взаимодействия Чувашии и Турции в ходе рабочей встречи с Генеральным консулом Турецкой Республики в Казани Угуром Йылмазом. В ноябре в Стамбуле пройдет международная выставка дверной промышленности «Eurasia Door Fair». Команда предприятий нашей республики представит свою продукцию. Также прорабатывается вопрос воздушного сообщения с курортами Турции после завершения реконструкции чебоксарского аэропорта. Напомним, что внешнеторговый оборот Чувашии с Турцией за прошлый год составил 15,5 млн долларов США. Помимо этого, наша республика может стать основным поставщиком текстильных станков в Турцию. «Считаю, у наших сторон большой потенциал, как в торговле, так и в туризме», — прокомментировал Олег Николаев.