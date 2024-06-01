Школы — на основе концессии и с высокой ответственностью подрядчиков

Три новые школы будут построены в республике до конца нынешнего года. Это учебные заведения в столичном микрорайоне «Солнечный», в Новочебоксарске и Кугесях. Вчера Глава республики Олег Николаев проинспектировал ход строительства данных объектов. Вместе с вице-премьером — полномочным представителем Чувашии при Президенте России Алексеем Ладыковым, министрами строительства и образования Михаилом Коледой и Дмитрием Захаровым он подробно ознакомился с ходом работ и обсудил текущие вопросы строительства.

Как уже сообщала наша газета, концессионное соглашение на три школьных новостройки было подписано в сентябре 2022 года с ООО «ПроШкола». Организация эта появилась по решению федерального правительства для привлечения частных инвесторов к школьному строительству. Концессия позволяет уменьшить нагрузку на местный бюджет, снизить сроки работ.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Концессионный механизм взаимодействия — новый для республики, и есть ряд вопросов, которые мешают организационным процессам и своевременному доведению средств до подрядчика. Процесс разрешения проблем запущен, понимание есть. Фиксируем небольшое отставание от графиков. Тем не менее подрядчики работают ответственно, набран неплохой темп, который позволяет надеяться, а по отдельным объектам — и быть уверенными, что к концу года все строительные работы будут завершены, как и планировалось первоначально».

Реализуется соглашение в целом успешно, но с небольшим отставанием, что стало ясно при посещении новостроек. Готовность школы в «Солнечном» на 1400 мест — более 50%, сообщил Главе руководитель подрядной организации АО «Стройтрест -3» Валерий Семенов. Темпы работы неплохие, если учесть, что в мае этот показатель составлял немногим более 40%. Сейчас завершены работы по кладке стен 1, 2 и 4 блока, ведутся работы по кладке стен 3 блока, по оштукатуриванию и шпатлевке стен, стяжке пола, монтажу подвесных потолков, внутренних инженерных сетей, окон, устройству кровли. На площадке ежедневно трудятся до 250 человек. Оставшуюся половину работ выполнить, конечно, непросто — времени до конца года не так уж и много. «Месяца два назад нас очень сильно связывало рабочее проектирование, но сейчас ситуация поправилась, — отметил Валерий Семенов. — Еще человек 50 собираемся привлечь к работе на стройплощадке».

Строительство школы гуманитарного профиля на 1100 мест в Западном жилом районе Новочебоксарска ведет подрядная организация ООО «СЗ «СК «Старатель». Здесь полным ходом идет сооружение футбольного поля и спортивной площадки. И в самом здании кипит работа — кладка внутренних стен и парапета, устройство гипсокартонных перегородок, монтаж внутренних инженерных сетей, монтаж оконных блоков, витражей, лифтов… Объем выполненных работ примерно такой же, как в «Солнечном» — чуть больше половины.

И в Новочебоксарске во время визита Главы тоже шла речь о проблемах, о нестыковках, тормозящих строительный процесс. Как заявил Олег Николаев, при необходимости вопрос о решении этих проблем будет обсуждаться на самых разных площадках, вплоть до федеральной.

На строительстве школы в Кугесях, возводит которую АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», ведутся работы по кладке внутренних стен, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, оштукатуриванию стен, монтажу оконных блоков, устройству кровли. Школу на 825 мест жители поселка ждут с нетерпением — она позволит, наконец, покончить с двухсменкой.

Все три школы строятся с участием Внешэкономбанка, а также бюджетных источников, сказал Олег Николаев в ходе общения с прессой. Такой вот симбиоз новых механизмов… При этом есть мелкие шероховатости, тормозящие организационные процессы, в том числе по доведению средств до подрядчиков. И в этих условиях строители не просто справляются со своим делом, а выполняют его очень ответственно и очень значимо. Все это способствует повышению имиджа строительной отрасли в целом по республике. А по завершении общестроительных работ будут выполнены и все остальные с тем, чтобы следом провести лицензирование образовательной деятельности.