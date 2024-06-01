«Горожане» соединяют города

В первый рейс по межмуниципальному маршруту № 62 «Чебоксары — Новочебоксарск» отправился троллейбус с увеличенным автономным ходом.

В столице республики празднично украшенный транспорт принял на борт первых пассажиров и министра транспорта республики, почетных граждан двух городов, глав Чебоксар и Новочебоксарска. На одной из остановок в салон зашел Глава Чувашии Олег Николаев и в ходе поездки рассказал, что помимо 62-го межмуниципального маршрута от ЧПО имени Чапаева до новочебоксарского микрорайона «Иваново» в перспективе планируется открыть еще два. 33 троллейбуса будут ездить по маршруту № 60 от новочебоксарского химтехникума до остановки «Университет» в Чебоксарах, и еще 26 — по маршруту № 61, от микрорайона «Иваново» до медицинского центра в столице республики. На открывшемся же вчера маршруте будет работать 21 троллейбус марки «Горожанин». Закуплен электротранспорт на средства республиканского бюджета.

Новые троллейбусы на маршрутах, соединяющих города, оборудованы валидаторами, оплатить проезд можно, не отвлекая водителя, и без кондукторов, пишет «Чувашинформ». 25 июня новый маршрут начнет свои трудовые будни. Стоимость проезда составит 29 рублей по безналу и 33 рубля за наличный расчет.