Когда стройка наступает

Бульвар Электроаппаратчиков, что в центре Чебоксар — сегодня, пожалуй, самое опасное место в городе для пешеходов. И всему виной строительный забор, которым огородили целый участок тротуара. Люди вынуждены передвигаться по проезжей части.

Впервые «СЧ» обратила внимание на обстановку вокруг стройки, которую ведет ООО «СЗ «Технология», в декабре прошлого года. Тогда пешеходы тоже были в стесненных условиях, но часть тротуара еще оставалась, и не требовалось с риском для жизни выходить на оживленную дорогу, как сейчас.

Известно, что в эту ситуацию пыталось вмешаться Управление Росреестра по Чувашской Республике. Вот какой комментарий мы получили в ведомстве:

«В августе 2023 года Росреестр Чувашии вынес предостережение специализированному застройщику «Технология» о недопустимости нарушения земельного законодательства, с предложением освободить земельный участок от забора, который был установлен за пределами выделенного для строительства участка.

Так как земельный участок принадлежит администрации города Чебоксары, то Росреестр Чувашии обратился к муниципалитету с письмом о принятии надлежащих мер по устранению нарушения.

В конце 2023 года администрация действительно обратилась в Арбитражный суд с иском к застройщику с требованием освободить земельные участки. Первое заседание было назначено на 15 января 2024 года.

Однако на этом все и закончилось. Вот выдержка из решения суда от 6 марта 2024 года: «Истец не явился в настоящее судебное заседание, равно как и не явился в судебное заседание, состоявшееся после перерыва 19.02.2024. При этом заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, а также истребованные документы суду не представил. Ответчиком требование о рассмотрении дела по существу не заявлялось. На основании изложенного иск подлежит оставлению без рассмотрения».

В ответ на предостережение Росреестра застройщик сообщил Управлению, что получил письма от администрации г. Чебоксары и МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства», в которых сообщалось об отсутствии возражений на занятие земельных участков и размещения там площадок для строительной техники и строительных грузов.

В свою очередь, отсутствие возражений администрации является препятствием для Управления в части возможности организации контрольных (надзорных) мероприятий в целях последующей выдачи предписания об устранении нарушения и принятия мер административного воздействия в отношении застройщика. Управление полагает, что органом местного самоуправления не соблюден порядок предоставления земельных участков, установленный Земельным кодексом РФ. В связи с чем Росреестром Чувашии подготовлено соответствующее письмо в адрес администрации г. Чебоксары и прокуратуры Чувашской Республики».