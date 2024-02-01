Чебоксары попали в двадцатку самых заснеженных городов России

Такой рейтинг опубликовал Gismeteo. В список вошли 27 административных центров субъектов РФ, где высота снежного покрова превышает хотя бы полметра. В столице нашей республики этот показатель равен 63 см, что обеспечило 13 место. Возглавил рейтинг Саранск, где снежный покров достиг 96 см.