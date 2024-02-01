Дать мусору второй «шанс»

Ловко закидывая в контейнер пакет с отходами, мы и не задумываемся о том, что станет с этим добром потом — надеемся, что в городе кто-то позаботится. А может, наоборот, читая, что в других странах перерабатывают 100% отходов, да еще и скупают мусор у соседей, ворчим, что у нас все не так. Как же реально обстоят дела в Чебоксарах? Выставка «Генеральная уборка», открывшаяся на днях в Чувашском национальном музее, дает ответ на этот вопрос.

Узнать для себя что-то новое здесь смогут и те, для кого тема вторсырья не актуальна, и те, для кого проблемы с отходами давно входят в зону личной ответственности. А все дело в том, что выставка — проект многослойный, развивающийся, объединяющий многих людей, по сути, это площадка для встреч и взаимодействия. Включая ее в свои планы, музейщики сделали упор на сотрудничество с местными экологическими организациями и компаниями по переработке мусора, чтобы быть в курсе реальной обстановки и транслировать мнение профессионалов.

Как сообщила заведующая отделом научно-экспозиционного отдела музея Елена Гальперина, экспозиция состоит из трех основных разделов. Первый посвящен погружению в тему — важно понять про мусор и не мусор: что можно выбрасывать в обычные контейнеры у дома, а что категорически нельзя и опасно. Самый впечатляющий арт-объект собрали сотрудники музея: башню высотой под потолок, которая состоит из всего того, что можно было и переработать — картон, стекло, пластик. Она сложилась только за одни новогодние праздники. В среднем же каждый человек за год выбрасывает около 450 кг таких отходов.

Самый опасный мусор — лекарства и батарейки. Если мысли о спасении ежиков подталкивают горожан организованно сдавать последние (акции сделали свое дело), то вот с таблетками все пока обстоит неважно. Попадая со свалки в почву и воду, они полностью не разлагаются и вновь возвращаются к человеку. Например, антибиотики в микродозах обнаруживают в проточной воде и продуктах по всему миру. И хотя их количества недостаточно, чтобы навредить человеку, но это тренирует бактерии быть более устойчивыми. А что с ними делать, спросите вы, ведь лекарства сдают на утилизацию только поликлиники и больницы? Пока, по крайней мере, их можно принести на выставку, в специальный контейнер, а заодно и посмотреть видео, как такие отходы сжигают в особых печах с высокой температурой и под давлением.

При ближайшем рассмотрении многие кандидаты на выброс оказываются вовсе и не мусором, а музейной редкостью: целая витрина посвящена «сокровищам», подобранным на свалке. Тут и телефон 1930-х годов без диска, поскольку связь осуществлялась по коммутатору, и африканская маска, и много еще других любопытных вещей.

Самый опасный мусор — батарейки и лекарства. Последние, попадая со свалки в почву и воду, полностью не разлагаются и вновь возвращаются к человеку. Например, антибиотики в микродозах обнаруживают в проточной воде и продуктах по всему миру.

Второй раздел выставки, на мой взгляд, один из самых интересных, рассказывает о том, что делают с отходами у нас в Чебоксарах и Новочебоксарске. Звездой этой зоны на открытии стала… птица, самка канюка Адель. Этой ясноглазой красавице нет еще и года, но она уже важный элемент системы биорепеллентации, которую придумали в Новочебоксарском филиале НПО «Ситиматик».

Оказывается, главный бич свалок — чайки, вороны, галки и прочие стайные птицы. Полигон с отходами заменяет им столовую. Они не только разносят мусор по округе и создают антисанитарную обстановку, но и портят оборудование и транспорт. А если учесть, что совсем неподалеку чебоксарский аэропорт… Технические средства вроде акустических установок и зеркальных шаров оказались против птиц не очень эффективны — пугают, но ненадолго. Выход специалисты нашли простой и гениальный: поставить на стражу полигона живых хищников, канюков и ястребов-тетеревятников. Дважды в день пернатые хранители обходят подведомственную территорию, одним своим видом отпугивая стайных птиц. Метод, разработанный и проверенный в Чувашии, теперь берут на вооружение по всей стране — вскоре он будет применен и в охране Кремля.

Сегодня на территории нашей республики работает один мусороперерабатывающий комплекс (в Новочебоксарске), одна мусороперегрузочная станция (в Чебоксарах) и 13 предприятий по переработке. Сортируется более 50% отходов, а к 2030 году по нацпроекту «Экология» планируется довести эту цифру до 100%.

На выставке «Генеральная уборка» можно увидеть, что полезного и нужного производят из мусора. Про вторичную переработку пластика многие слышали (ООО «Технопласт» использует его для производства всяких полезных мелочей, вроде горшков под рассаду, веерных грабель или номерков для гардероба), но что из пластиковых бутылок делают флис, наверное, знает не каждый. А ступени и плитка из полимерно-песчаной смеси (на нее тоже идет вторичный пластик), оказывается, по многим параметрам превосходят аналоги из других материалов.

На выставке немало интерактивных объектов. И особенно они заметны в третьем разделе, посвященном молодежным организациям республики, активно радеющим за экологию. Например, установленный в центре зала велосипед помогает измельчить те самые «добрые крышечки» и подготовить их к переработке. А отдохнуть от физических нагрузок можно за вязаньем, превращая старые футболки в яркий новый арт-объект, полосатый коврик. Девочки из технопарка «Кванториум» поделились своими идеями по созданию экопосуды. Блюда и емкости из картофельных очисток отлично подходят для сыпучих продуктов, а легкие элегантные чашечки из апельсиновой кожуры — для чаепития на природе.

Вдохновившись увиденным на выставке, начинаешь думать о том, куда идти со своими отсортированными отходами, чтобы они обрели такую прекрасную вторую жизнь. И на этот вопрос у организаторов тоже есть ответ. QR-код на флаерах, которые можно получить здесь же, на выходе, приводит к карте: выбирай место и сдавай там, где удобно. И хотя пока она не идеальна, но за полгода работы выставки непременно станет лучше, ведь все самое интересное только начинается.