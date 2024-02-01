Магистрали станут надежней, воздушные ворота — шире

На совещании у Главы Чувашии Олега Николаева рассмотрен проект стратегии развития дорожного хозяйства и транспортного комплекса региона на ближайшие три года.

В частности, к концу «трехлетки» доля дорог республиканского значения, отвечающих нормативным требованиям, должна достигнуть 65%. Для этого необходимо отремонтировать не менее 317 км проезжей части, восстановить участки, задействованные в строительстве трассы М-12. В Чебоксарской агломерации для поддержания дорог в нормативном состоянии запланировано отремонтировать порядка 75 км.

Ключевой вопрос транспортного комплекса — обновление подвижного состава Чебоксарской агломерации. В этом году парк Чувашского транспортного управления пополнится 153 троллейбусами и 47 автобусами. В 2025 году будет закуплено еще 25 троллейбусов, в 2026-м — 20 автобусов большого класса. Также планируется перевод на регулируемый тариф, модернизация системы телеуправления восьми тяговых подстанций в городах Чебоксары и Новочебоксарск, замена контактных сетей.

Как отмечено на совещании, обновленный аэропорт Чебоксар будет принимать на 155 тыс. человек в год больше. Это станет возможным за счет расширения географии полетов до восьми направлений.

В 2024 году отправят заявки по открытию маршрутов в Сургут, Минеральные Воды и Махачкалу, в 2025-м — Нижневартовск, в 2026 — Новый Уренгой. Также планируется открыть шесть межрегиональных речных маршрутов на скоростных судах в Казань, Свияжск, Нижний Новгород, Макарьево, Юрино и Ульяновск и два межмуниципальных — в Козловку и Мариинский Посад.

Другое направление — развитие интеллектуальной транспортной системы. Дистанционный мониторинг транспортных потоков, распределения нагрузок на транспортную инфраструктуру, системы фотовидеофиксации правонарушений, создание центров организации дорожного движения — все это направлено на повышение безопасности, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.