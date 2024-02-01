Детские жизни дороже всего

Нетрезвым водителям объявлен настоящий бой

Зима — не только холодное время года, но и красивое. Правда, городской заснеженный пейзаж может нести и угрозу. Помните недавний случай, который произошел в «Новом городе»? Мальчик переходил дорогу в положенном месте, но угодил под машину. Ребенок пострадал, потому что водитель не заметил его из-за снежной горы, образовавшейся возле «зебры» после работы спецтехники. Об этой ситуации и о том, как сотрудники ГИБДД справились со сложной обстановкой на дорогах республики в дни снегопадов и метелей, рассказал журналистам Владимир Романов, начальник управления ГИБДД МВД по Чувашии.

Как прошел год?

Но прежде чем говорить о делах сегодняшних, Владимир Геннадьевич подвел итоги работы ведомства за прошлый год и начал пресс-конференцию с несколько мажорной ноты. Так, в прошлом году удалось сохранить динамику сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших. Например, число ДТП по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 11,1%, раненных в них людей — на 8,6%. При этом надо отметить, что за последние 11 лет, по сравнению с 2012 годом, количество погибших снизилось более чем в два раза.

Цифра 83 новых комплекса автоматической фиксации нарушений установлено на 77 участках автодорог республики в 2023 году

«Но оперативная обстановка на дорогах остается сложной», — подчеркнул Владимир Романов. Анализ аварийности показывает, что наиболее высокая смертность отмечается в результате столкновения автомобилей — 56 человек. Романов привел следующие цифры за прошлый год — зарегистрировано 878 ДТП, в которых погибло 124 человека, более тысячи получили ранения разной степени тяжести.

Конечно, начальник управления ГИБДД не мог не сказать о таком вопиющем нарушении, как вождение автомобиля в нетрезвом виде. И хотя количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 9,5%, но жизни эта статистика не спасает. В прошлом году в результате таких происшествий погибло 34 человека и 166 получили травмы.

«Мы каждый год говорим про нетрезвых водителей, — с горечью отметил Романов. — Ну вот смотрите — за четыре последних года произошло 603 ДТП с пьяными, погиблм 149 человек. За это же время выявлено 15 тысяч правонарушений за управление автомобилем в состоянии опьянения. Проделана колоссальная работа сотрудниками Госавтоинспекции и министерством внутренних дел. Вы только представьте — 15 тысяч! И это в нашей маленькой республике. А сколько еще случаев пьяного вождения не выявлено!», — буквально бил тревогу Романов.

По словам полковника полиции, некоторые люди, зная о том, что водитель сел за руль пьяным, не сообщают об этом в соответствующие органы. А ведь один телефонный звонок может сохранить несколько жизней. Хотя положительные моменты в таких историях тоже есть. В прошлом году получено более одной тысячи сообщений от граждан о водителях, «принявших на грудь»: подтвердилось 222 факта правонарушения. Причем, активными в этом вопросе являются жители Чебоксар и Новочебоксарска. А вот в сельской местности неохотно распространяются о пьяных за рулем.

Владимир Геннадьевич коснулся также очень больной темы — детей, попавших в ДТП. При этом твердые мужские интонации в его голосе сменились на более мягкие. Оно и понятно, ведь речь шла не просто о факте происшествия на дороге, но и о гибели детей. В прошлом году в 134 ДТП с участием детей до 16 лет погибли семеро, 153 получили травмы. Из семи погибших — шестеро пассажиров машин, один пешеход. «Такого не было очень давно», — с сожалением отметил Романов, приведя в пример отчетность за 2017 год, когда погибли четыре ребенка.

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма были и остаются приоритетными в работе Госавтоинспекции.

В снежном плену

В ходе пресс-конференции от журналистов поступило много вопросов. Поговорили и об обеспечении дорожной безопасности на участке платной скоростной федеральной трассы М-12 «Восток», который проходит через Чувашию, о системах автоматической фиксации правонарушений. Коснулись и злободневных тем.

Комментируя вышеупомянутое ДТП с участием школьника в «Новом городе», Владимир Геннадьевич пояснил, что водителю стоило проявить осторожность при проезде пешеходного перехода, для этого и установлен соответствующий предупреждающий дорожный знак. Сейчас в микрорайоне по требованию прокуратуры чебоксарские коммунальщики убрали снег. Но сколько еще осталось проблемных участков на дорогах? В таких случаях, напомнил Романов, лучше фиксировать опасные места и сообщать о них в городскую администрацию.

Поинтересовались журналисты и о том, как отработали госавтоинспекторы во время непогоды в конце января. Глава ведомства отметил, что стражи дорог несли службу в усиленном режиме. Кроме обеспечения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных потоков, полицейские приходили на помощь тем, кому она была необходима — вызволяли из снежного плена, довозили до АЗС или автосервисов, вместе с администрациями округов развозили питьевую воду.

«Да, конечно, мы могли закрыть, например, границу с Нижегородской областью и ограничить въезд в нашу республику. Но мы этого не сделали, мы поступили по-человечески. Потом и восстановить движение было бы сложнее. Каждый день мы находились в диалоге с водителями большегрузов, просили их переждать непогоду у нас. У нас все для этого было: еда, вода, заправка, медицинская помощь», — сказал Романов.

В финале пресс-конференции Владимир Геннадьевич сообщил, что ГИБДД Чувашии объявляет 2024 год в республике Годом борьбы с нетрезвыми водителями, призвал журналистов к сотрудничеству. Романов уверен, что благодаря взаимодействию со средствами массовой информации удастся значительно сократить число подобных правонарушений.