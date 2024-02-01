В Чувашии планируют благоустроить прибрежные зоны отдыха и создать автотуристический кластер

С банного фестиваля на волжский пляж

На выставке «Россия» в Москве обсудили нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в России на ВДНХ принял и Глава Чувашии Олег Николаев.

Благодаря нацпроекту отрасль туризма получила беспрецедентное финансирование и условия для развития, говорилось на встрече. Так, в 2023 и 2024 годах общий объем денежных вложений по прогнозам составит порядка 100 млрд рублей. А значит, и у нашей республики наряду с другими регионами есть все шансы реализовать свои задумки в рамках национального приоритета.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, благодаря мероприятиям нацпроекта россияне стали больше путешествовать по стране. По предварительным данным, в прошлом году было совершено на 78 млн поездок больше, чем в допандемийный 2019 год. А к 2030 году стоит задача увеличить этот показатель до 140 млн «турне» в год. И естественно, что каждый субъект борется за своего туриста, стараясь привлечь его интересными маршрутами, яркими событиями, уникальностью своих территорий, культурными и историческими особенностями.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ По словам Главы Чувашии, политика региона в сфере туризма эффективна: за последние два года туристический поток в республику вырос более чем в 2,5 раза — примерно с 310 тыс. до 810 тыс. туристов.

Во время встречи губернаторы рассказывали о том, что сегодня делается на местах для развития внутреннего туризма, делились идеями и планами. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что вместе с коллегами из Татарстана и Марий Эл удалось добиться включения Великого Волжского пути, соединяющего Чебоксары, Казань, Йошкар-Олу и остров-град Свияжск, в перечень национальных туристских маршрутов.

Кроме того, в республике планируется открыть в 2024 году семь новых мест отдыха — появятся 235 номеров в модульных гостиничных домах. Несколько таких турбаз расположатся недалеко от новой автодороги М-12, что, по мнению руководителя региона, будет способствовать развитию автотуризма в Чувашии. Для продвижения этого вида отдыха у нас есть все необходимое, заметил Николаев: через республику проходят сразу четыре федеральные трассы, имеется более сотни объектов придорожного сервиса, включая 44 заправочные станции. Так что на участке между Чебоксарами и Комсомольским округом вполне возможно создать автотуристический кластер.

«Это позволит привлекать транзитных туристов на близлежащие территории и «задерживать» их в регионе. Кластер станет основой для формирования системы кольцевых и радиальных маршрутов с «точками входа» в разных местах со стоянками, зонами отдыха, объектами показа, оформленными по единому стандарту», — поделился мнением Олег Николаев, добавив, что разумно использовать подход, когда путешественник за одну поездку может посетить несколько регионов.

«Задержать» туриста в Чувашии помогут яркие события, живописные и комфортные зоны отдыха. Республика направила восемь заявок на благоустройство пляжей и шесть заявок на проведение в 2024 году событийных мероприятий. Среди них фестивали банного искусства «В?ри мунча», ретротехники «Машины времени» и этнической музыки народов страны.

Средства на эти цели республиканское правительство намерено направить из единой субсидии в объеме более 52 млн рублей. Напомним, если раньше субъекты получали финансирование по нацпроекту на четыре разных направления (отдельно на мероприятия, оборудование пляжей, создание туристического кода территории и национальный маршрут), то с 2024 года регионам выдают общую субсидию на развитие инфраструктуры туризма. То есть республика по своему усмотрению направляет средства туда, где у нее больше шансов увеличить турпоток. При этом одним из критериев получения такой поддержки является наличие в регионе национального туристического маршрута, который у нас уже есть.