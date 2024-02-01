Комментарии к Посланию Главы Чувашии Госсовету республики

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

— В Послании Главы Чувашии Олега Николаева к Государственному Совету обозначены важные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, рост благосостояния населения. Олег Алексеевич отметил основные векторы совместной работы правительства, Госсовета и муниципалитетов. Республика из года в год показывает хорошую динамику в экономическом развитии. По темпу роста промышленного производства Чувашия занимает 1 место в ПФО. Новые и новые инвестиционные проекты реализовываются в агропромышленном комплексе, в других отраслях.

Все это способствует увеличению объемов бюджета. По итогам прошлого года республиканская казна впервые превысила 100 млрд рублей. И, что очень важно, порядка 60% составляют собственные доходы. Соответственно увеличивается и расходная часть бюджета. А это — дополнительные возможности для реализации новых социально-культурных проектов. Больше поддержки будет оказываться тем, кому трудно в нынешней ситуации — детям-сиротам, многодетным семьям, участникам СВО и их семьям.

Впереди — большая работа. Депутатский корпус, конечно же, в первую очередь уделит внимание законодательному обеспечению задач, которые поставлены в Послании. В самое ближайшее время нами будет разработан план действий по его реализации.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

— Как отметил в Послании Олег Николаев, «важно продолжить процесс формирования системы непрерывной подготовки специалистов для учреждений культуры и раскрытия талантов». Этому направлению уделим особое внимание. Кроме того, руководитель региона поставил задачу усилить позиции Дома дружбы народов Чувашии. И эту работу мы начнем незамедлительно. Сегодня Дом дружбы народов является структурным подразделением Дворца культуры тракторостроителей. По поручению Главы Чувашии теперь это будет самостоятельная организация, которая займется, прежде всего, национальными вопросами. Причем как поддержкой национально-культурных автономий, вопросами сохранения мира и согласия среди национальностей, живущих в республике, укрепления межнациональной дружбы, так и вопросами объединения чувашей, живущих в разных регионах страны, взаимодействием с чувашскими диаспорами. Продолжим развивать отрасль культуры на селе. Руководством республики поставлена задача добиться, чтобы в каждом муниципальном образовании были как минимум одна библиотека нового поколения и свой автоклуб.

НАДЕЖДА НИКАНДРОВА,

глава Вурнарского муниципального округа:

— В Послании Глава Чувашии остановился на том, сколько учреждений образования удалось отремонтировать в 2023 году, а также рассказал о планах на текущий год. Приятно было услышать, что в 2024 году в нашем округе начнется возведение пристроя Вурнарской школы № 1.

Вопросам профориентации детей, развития детского спорта, духовного и культурного просвещения подрастающего поколения, патриотического воспитания уделено большое внимание в Послании. Глава Чувашии также предложил рассмотреть для медицинских работников на селе в качестве пилота компенсацию проезда до места работы и обратно. Считаю это отличным решением.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии:

— Как сказал Президент нашей страны, спорт — это безусловный государственный приоритет. Это еще раз подчеркнул в своем Послании Глава Чувашии. Эффективно развивается спортивная инфраструктура — строятся новые и реконструируются имеющиеся спортивные объекты. Глава республики подчеркнул, что в 2024 году мы откроем стадион «Волга», завершим строительство лыжероллерной трассы и первого в республике крытого футбольного манежа, начнем строительство Центра водных видов спорта. Также было отмечено важное достижение — по итогам прошлого года 272 спортсмена по 38 видам спорта из Чувашии вошли в составы сборных команд России. Это новый рекорд в современной спортивной истории республики. Важный факт — в регионе идет планомерная работа по развитию всероссийских проектов «Самбо в школу» и «Zа самбо», а также нашей национальной борьбы «кӗреш?». По поручению Главы Чувашии будет создан республиканский центр единоборств «Кӗреш?».

АНДРЕЙ МИРОНОВ,

председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество»:

— В Послании Главы Чувашии Госсовету большое внимание было уделено вопросам экологической безопасности и рационального природопользования. В Чувашии по национальному проекту «Экология» в 2023 году были проведены мероприятия по реализации четырех региональных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Были построены и строятся новые очистные сооружения по очистке ливневых вод. Проводятся работы по расчистке участков русла реки Суры в районе Ядрина. Площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших лесных насаждений на 14%… Благодаря последовательной работе по реализации природоохранных мероприятий Чувашия заняла шестое место в Национальном экологическом рейтинге России.

Чтобы сделать окружающую среду еще более благоприятной, необходим вклад каждого. И работу эту надо начинать с себя, с семьи — хотя бы вести раздельный сбор мусора, не полениться увезти за собой отходы после отдыха на природе, бережно относиться к природным ресурсам и участвовать в экологических акциях.

АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА, министр труда и социальной защиты Чувашии:

— В своем Послании Госсовету Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул приоритетность поддержки и защиты семьи. Минтруду Чувашии поставлена задача разработать и внедрить в регионе цифровой сервис «Семейный навигатор». С его помощью можно будет узнать о мерах поддержки и льготах для семей, о мероприятиях в организациях культуры и спорта, получить психологическую помощь, юридические консультации. Руководитель региона также напомнил об открытии в прошлом году двух семейных многофункциональных центров в Чебоксарах и Канаше. А в этом году за счет республиканского бюджета планируется запустить еще два центра в Чебоксарах и Урмарском муниципальном округе. Также по поручению Олега Николаева Минтруд Чувашии приступает к подготовке нормативно-правовых актов на индексацию социальных выплат исходя из уровня инфляции.

АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ,

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашской Республики:

— Большое внимание в Послании уделено поддержке предпринимательства. В республике растет промышленное производство, а это значит, что для бизнеса в прошлом году были созданы новые рабочие места, соответственно, выросли объемы госзаказов для этой сферы. Радует рост зарплаты и, как следствие, увеличение налоговых поступлений от бизнеса. Прежде всего, по налогу на прибыль, НДФЛ. Говорилось также о расширении возможностей для бизнеса на основе создания индустриальных парков, в частности, в ОЭЗ «Новочебоксарск». Мы взяли в работу соглашение о защите капиталовложений как инструмента эффективного бизнеса. В Послании закономерно отмечен рост числа субъектов предпринимательства, что является основой крепкой региональной экономики.