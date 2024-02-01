Троллейбусы объединят Чебоксары и Новочебоксарск

Как уже сообщала «СЧ», в Чувашское транспортное управление поступили пять троллейбусов марки «Горожанин» из числа тех, что запланировано приобрести на средства республиканского бюджета. На днях троллейбусный парк пополнился еще двумя машинами, сообщает госпаблик Минтранса.. Вчера вице-премьер республики Павел Данилов вместе с министром транспорта Максимом Петровым проверил, как ведет себя на дорогах «Горожанин» и насколько комфортабельно рабочее место водителя общественного транспорта. До конца февраля ожидается поставка еще 14 троллейбусов. Их планируется задействовать на новом маршруте № 62 Чебоксары — Новочебоксарск. Новые машины оборудованы увеличенным автономным ходом, системами подсчета пассажиров и бескондукторной оплаты проезда.