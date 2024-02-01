Вице-премьер правительства страны вручила чебоксарскому коллективу престижную премию

На службе его величеству театру

Высокой награды удостоился Государственный русский драматический театр в Чебоксарах. Ему присуждена премия Министерства культуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Торжественная церемония чествования лауреатов состоялась 30 января в День культуры на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Награду из рук заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой получил директор театра — заслуженный работник культуры Чувашской Республики Дмитрий Капустин. Также в зале присутствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. Как отметила Татьяна Голикова, премия имени Федора Волкова занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства и очень приятно, что театральную семью пополняют новые лауреаты.

«Высокая оценка твоего труда — это определенный аванс доверия, и, конечно, хочется быть еще лучше, еще ярче, еще заметнее на культурной карте Российской Федерации, — прокомментировал награду Дмитрий Капустин. — Коллектив чувствует задачу, и поэтому появляются такие яркие постановки, масштабные спектакли, которые посещают и умудренные жизненным опытом зрители, и молодые. Я уверен, что театральное искусство вечно, а русское и подавно. Мы приложим все усилия, чтобы и впредь соответствовать заданной высокой планке и верно служить его величеству театру».

С признанием на самом высоком уровне коллектив театра и его руководителя поздравила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. «В последние годы Русский драматический театр благодаря грамотному руководству Дмитрия Владимировича и слаженной работе профессионального коллектива с успехом реализует различные грантовые проекты. Занимает лидирующие позиции среди учреждений культуры республики по реализации федеральной программы «Пушкинская карта», является неоднократным победителем республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес» и, несомненно, вносит большой вклад в развитие театрального искусства Чувашии», — отметила она. И пожелала всему коллективу театра новых ярких проектов, интересных премьер и аншлагов.

Добавим, премия имени Федора Волкова, которого называют еще «отцом русского театра», учреждена в 1999 году постановлением Правительства РФ к 250-летию Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Впервые она была присуждена в 2000 году и с тех пор вручается ежегодно. Лауреатами становились театры, артисты, а также творческие работники, входящие в состав художественно-постановочной группы. В 2022 году премия стала ведомственной — от Минкультуры России. В этом году награды также удостоены Мытищинский театр кукол «Огниво» имени С. Железкина (художественный руководитель Алексей Гущук) и солистка Академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева. Ценность этой награды, к слову, в том, что получить ее можно только раз в жизни.

Справка «СЧ»

Государственный русский драматический театр — один из старейших в Чувашии. В 2022 году он отметил столетие. В 2020 году театр возглавил выпускник Санкт-Петербургского университета культуры и искусств Дмитрий Капустин. Каждый год театр ставит до восьми новых постановок, уровень которых отмечают и на всероссийском уровне. Так, в 2023 году спектакль «Братья Карамазовы» по роману Федора Достоевского отмечен критиками и вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска». Театр — лидер по реализации федерального проекта «Пушкинская карта» в Чувашии. В прошлом году коллективу Государственного русского драматического театра объявлена Благодарность Президента России Владимира Путина, а директор театра Дмитрий Капустин стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший директор России».

Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко отозвалась о развитии отрасли культуры в Чувашии. Фото: телеграм-канал правительства России