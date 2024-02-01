Как живешь, Мариуполь?

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Один за другим поднимаются жилые кварталы в Мариуполе. Город восстанавливают более 30 тысяч специалистов со всей страны. Фото Ирины Степановой

Этот город был на устах всего мира. Два месяца здесь разворачивались страшные, драматические события, связанные с боевыми действиями на Донбассе. И вот, спустя почти два года, его жители говорят: «Мариуполь возрождается, как птица феникс, из пепла». Россия протянула руку помощи, специалисты из разных регионов страны восстанавливают в городе нормальную жизнь. Участвует в этом и наша республика.

«Мы здесь уже полтора года, — рассказывает руководитель строительной организации из Чувашии. — В нашем ведении десять пострадавших домов в центре Мариуполя, восемь из них — типовые девятиэтажки в четыре подъезда. Есть и высотка в 14 этажей». Все здания в Жовтневом (Октябрьском) районе уже практически отремонтированы: поменяли окна, поставили двери, обновили инженерные коммуникации — водо- и теплоснабжение, канализацию, электрику. Приходилось восстанавливать и сам конструктив, поврежденный снарядами. Осталось завершить отделку подъездов и фасадов.

А я вспоминаю мариупольцев, прибывших в Чебоксары два года назад. Мы встретились в санатории «Алый парус», где разместили беженцев. Шустрый девятилетний Егор, как заправский гид, показывал мне тогда их новое пристанище. А его бабушка рассказывала: «Мы жили на улице Ровная. Стекла в доме выбило «Градами». Сидели под гаражом в подвале. Наши дети повзрослели сразу». «Здесь спокойно. Страшно, это когда стреляют», — добавил вмиг ставший серьезным Егор.

Настанет время, и на сцене Мариупольского драмтеатра снова будут идти спектакли и зазвучит музыка. Пока здесь раздаются звуки строительных инструментов. Фото Ирины Степановой

Неонацисты прицельно били по жилым зданиям, по мирным жителям. «Над Мариуполем словно огненный смерч пронесся. От моего дома по улице Азовстальская ничего не осталось, — вспоминала жительница Мариуполя Зоя. — Четыре попадания. А потом начался пожар, и дом просто сложился. Пришлось выбираться из подвала». Как настоящая женщина, она сокрушалась и о сарафанах — приближалось лето. Зоя вышла из города в составе небольшой группы. Старшие по дому проинструктировали: при встрече с военными головы не поднимать, в глаза не смотреть; при обстреле падать на землю; если кого-то ранили или убили, не останавливаться и продолжать движение.

Но были и те, кто пережил страшные события вместе со своим городом. «Вариант отъезда даже не обсуждали», — говорит Иван Гаврилович (имя изменено). Мой собеседник, разговор с которым состоялся по телефону несколько дней назад, родился по соседству с нами, в Йошкар-Оле. Но вся его жизнь, начиная со школьного возраста, связана с Мариуполем. Пятьдесят лет он отработал на «Азовстали», четверть века был доменщиком, а завершил трудовую биографию на руководящем посту.

Чувашские строители вносят свою лепту в возрождение Мариуполя, возвращая к жизни поврежденные дома. Фото Минстроя Чувашии

Восемь лет со стороны Украины шли обстрелы Донбасса. Донецкие города и села уничтожались постепенно. «Я как раз вышел на пенсию. Раньше, еще на производстве, понял: что-то будет. Демонтировались цеха, изменилось снабжение завода — перестали идти эшелоны с металлоломом, и кокса стало мало, — рассказывает Иван Гаврилович. — Но что бы ни случилось, в одном был уверен точно: Россия нас не бросит».

Тяжелые времена вся семья моего собеседника переживала в его частном доме на Восточном. «Нас словно Бог ладошкой прикрыл, — вспоминает мариупольчанин. — Разрушения и справа, и слева, и напротив. А когда к соседу сзади прилетело, наш дом тоже тряхнуло. В гараже выбило стену, но потолок удержался — машина целая. Я как раз вышел на улицу за дровами — меня сбило ударной волной, но обошлось. Осколков полведра собрал только со двора».

Не стало газа, света, воды. Да и с продуктами было плохо. Помог один предприниматель. Когда пропало электричество, он открыл для людей свой склад в конце улицы, где заготавливал рыбу и лед: «Забирайте, все равно пропадет».

При первой возможности Иван Гаврилович выехал в город на машине. Везде битое стекло, поваленные столбы, обрывки проводов, сгоревший транспорт, изуродованные дома… Видел он и «работу» танка, который колесил по кварталам, — девятиэтажку по линии лифтовой шахты как пополам разрезало.

Потом бои переместились в центр города. Враг засел в «Азовстали». Там много подземных ходов на метров тридцать в глубину, вентиляционные шахты, бомбоубежище в каждом цехе. «Я каждый уголок «Азовстали» знаю. Когда всех оттуда выкурили, так хотелось зайти на родной завод! — делится собеседник. — Военные не пустили, конечно — шло разминирование. Какова судьба завода-гиганта, что там будет — вопрос лично для меня небезразличный».

Первым в микрорайон «Восточный» пришел чеченский батальон «Ахмат». Бойцы развозили по частному сектору продукты, воду, лекарства. Потом из России большими колоннами стал приезжать гуманитарный груз. Открылись первые магазины с продуктами, одеждой. Как сообщали СМИ, в городе не подлежали восстановлению более 20% многоквартирных жилых домов, а 70% нуждались в ремонте. Было разрушено более половины частного сектора: по разным данным, от 52 до 64%, из них около 8 тысяч домов — полностью.

Рабочие, инженеры, строители из разных регионов России начали приводить город в порядок. Сегодня это одна большая стройка. Мариуполь хорошеет на глазах. К примеру, поднялись 12 домов в новом микрорайоне «Невский» с детсадом, школой, стадионом, игровыми площадками. Обрели свой облик жилые комплексы «Кировский» и «Изумрудный». Восстановительные работы проводятся на двух тысячах с лишним объектов, около 1700 из них — это многоквартирный жилой фонд. Квартирный вопрос в Мариуполе стоит очень остро. Многие жители возвращаются в город.

«Сейчас открыты и школы, и детсады. Но, конечно, не все сразу. У нас на Восточном раньше работали четыре школы, сейчас одна, в две смены. Дороги делают хорошие — лучше, чем были, все предусмотрено, от ливневой канализации до бордюров. И драмтеатр у нас будет — такой же красивый, как раньше, — заглядывает в завтра Иван Гаврилович. — От него после взрыва осталась одна фасадная стена. Восстановят и исторические дома со шпилями».

Новый год семья Ивана Гавриловича отметила дома — нарядили искусственную елку, оставшуюся со старых времен. Пока общегородских торжеств не проводят, обстановка вокруг все же неспокойная. А вот в школах елки были, внук принес целых пять подарков от коллективного Деда Мороза — туляков, питерцев, военных. В этот праздник так хорошо мечтать, строить планы, загадывать желания. У мариупольцев есть одно, общее на всех: чтобы город стал еще краше и никогда больше не слышал взрывов.

Опубликовано: 31 января 2024 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.