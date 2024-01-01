Нина Гречко: «Мне судьбы своей не стыдно»

Так говорит о себе уникальный человек: мастер спорта по лыжам, кандидат в мастера спорта по бегу, долгое время являлась единственной в мире женщиной-судьей по гиревому спорту. А еще Нина Мануиловна пишет стихи и песни.

Родилась Нина Гречко в январе 1944 года в селе Орауши Вурнарского района. Отец погиб на фронте, мама ушла, бросив младенца, и девочку воспитывала бабушка. После ее смерти Нину отправили в поселок Вурнары, где она сначала выучилась в школе, а затем — в зооветеринарном техникуме. Потом была учеба в Казанском ветеринарном институте имени Баумана, работа в Козловской и Республиканской ветлабораториях. Труд и талант Нины Маниуловны были не раз отмечены высокими наградами: «Золотая медаль ВДНХ», орден «За служение национальному спорту», «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». Гречко также является обладательницей литературной премии имени Талвира.

Ветеран труда, несмотря на возраст, сохраняет бодрость духа. А главным увлечением Нины Мануиловны и сегодня остается гиревой спорт, который она открыла для себя еще в техникуме. Гречко одержала немало побед. В свое время была единственной судьей международной категории среди женщин России и на многих соревнованиях выступала в качестве главной судьи страны. К слову, пенсионерка до сих пор поднимает восьмикилограммовые гири.

Нина Мануиловна также известна как автор и исполнитель песен. Более 35 лет она руководила ансамблем «Лейся, песня», с концертами коллектив объездил всю республику, выступления проходили и за ее пределами. А еще героиня этой заметки пишет стихи. Первая ее книга увидела свет в 2004 году, теперь их уже более 30. Здесь не только поэтические произведения, но и воспоминания, рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны, автобиографические очерки.

Тема войны занимает особое место в жизни Нины Гречко — уже много лет она собирает сведения о боевом пути отца, который погиб на Белорусском фронте. «Эхо Победы» — это шестая часть книги «Задержался на войне», посвященная дорогому человеку. «Это дань памяти отцу, которого я никогда не видела», — говорит ветеран.

На днях Нина Гречко в очередной раз собрала своих друзей и поклонников на творческий вечер. На встречу с писателем и поэтом приехали делегации Вурнарского муниципального округа и Хирпосинского территориального отдела. Звучали добрые слова и пожелания, музыкальными подарками порадовали артисты Хирпосинского сельского Дома культуры.