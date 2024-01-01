Наша Лана была вне конкуренции

Представительница Чувашии Лана Прусакова завоевала золотую медаль на первом этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоупстайл». Соревнования прошли в городе Миасс (Челябинская область). Сначала спортсменка с первым результатом прошла квалификационный барьер, набрав в лучшей попытке 80,25 балла. А уже в битве за награды Лана, выполнив эффектные трюки, практически идеально преодолела трассу, состоящую из перил, контруклона и трамплина, — выступление нашей землячки в финале судьи оценили в 81,25 балла. Стоит отметить, что в мужской части соревнований на старт вышел перспективный фристайлист из Чувашии Дмитрий Салмин, но ему не удалось преодолеть квалификацию.