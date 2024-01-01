Новая награда появилась на этой неделе в России

Голос с мест должен быть услышан

Во вторник Владимир Путин подписал Указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Об этом сам Президент сообщил на прошедшем в Москве Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». И добавил: «Давно пора было это сделать».

— Среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей, кто на деле возрождает лучшие традиции отечественного местного самоуправления, — отметил Путин. — Фактически история становления сильного, единого Российского государства — это и творческое развитие местного самоуправления. И нам очень важно, чтобы эта преемственность не прерывалась, а укреплялась, а голос местного самоуправления был напрямую услышан в процессе принятия решений. Именно поэтому представители муниципальных органов участвуют в работе Государственного Совета. Важно, чтобы как можно больше людей, в том числе молодых, чувствовали себя востребованными на всех уровнях публичной власти и, конечно же, становились частью муниципального сообщества.

Проходивший два дня форум «Малая родина — сила России» собрал свыше семи тысяч муниципальных служащих из 89 регионов страны. Солидной была делегация нашей республики — вошли в нее руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Александр Кузнецов, главы всех муниципалитетов. На панельных дискуссиях форума, круглых столах и стратегических сессиях речь шла о многих важных вещах.

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлен до 2030 года, об этом сообщил на форуме Президент России Владимир Путин, — рассказал в своем телеграм-канале глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов. — Это позволит благоустроить все больше общественных пространств. Программа модернизации ЖКХ будет развиваться такими же высокими темпами, как ранее работала программа по строительству жилья. Об этом заявил местным органам власти вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа рассчитана на 2023-2027 годы. Она как никогда важна и актуальна, большая часть коммунальных сетей в нашем округе требует ремонта». Сообщил Трофимов своим подписчикам о новом почетном звании и добавил: «Уверен, что и в нашем округе немало тех, кто заслуживает столь высокой награды!» В «СЧ», в свою очередь, уверены — немало таких людей и в республике в целом.

Официально

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», говорится в Указе Президента России, будет присваиваться за личные заслуги в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и в реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ; за развитие местного самоуправления в Российской Федерации и достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности. Для получения звания необходимо иметь стаж работы в профильной сфере не менее 20 лет и отраслевые награды.