Продолжается консолидация электросетевых активов Чувашии

В этом году завершился второй этап объединения объектов электроснабжения. Об итогах работы на правительственном совещании сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Напомним, процесс консолидации электросетевых активов в регионе начался в апреле 2022 года. На первом этапе было создано ГУП «Чувашские государственные электрические сети». Предприятие объединило объекты электроснабжения в семи муниципальных образованиях.

На втором этапе, в 2023 году, передача электросетевых объектов из муниципальной собственности в государственную проведена в 21 округе. При этом созданы структурные подразделения и районные участки, укомплектованные квалифицированным персоналом, необходимым запасом материалов и оборудования. Все электрохозяйство республики будет обеспечено не просто круглосуточным наблюдением, а круглосуточной работой диспетчерской и аварийной служб.

«Уже сейчас решен вопрос с обслуживанием и содержанием бесхозяйных сетей, которые переданы в государственную сетевую организацию. На таких сетях не осуществлялся плановый капитальный ремонт, не проводилась реконструкция. Это 136 подстанций и 192 километра линий электропередач», — подчеркнул глава Минэкономразвития. По словам министра, проведенная инвентаризация выявила значительный физический и технологический износ электрических сетей, что приводило к росту потерь электроэнергии.

По итогам двух этапов консолидации зона присутствия государственной сетевой компании будет значительно расширена. К 2024 году количество сетевых организаций снизится до десяти. Дмитрий Краснов также сообщил, что на третьем этапе планируется консолидировать объекты в Порецком, Аликовском и Шумерлинском муниципальных округах, которые в настоящее время обслуживаются по концессионным соглашениям.

Консолидация, считают эксперты, преследует интересы конечных потребителей. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления позволит в более короткие сроки устранять неполадки, присоединять к сетям новые объекты. Повысится не только качество и надежность электроснабжения. Нововведения повлияют на снижение затрат на эксплуатацию электросетевого комплекса, что приведет к выравниванию тарифов в регионе.