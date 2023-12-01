В республике 97 мостов пройдут диагностику

На основе полученных данных будет разработан план ремонта или модернизации — все зависит от технического состояния каждого конкретного сооружения.

Подрядная организация в течение 180 дней должна провести обследование, подготовить и передать заказчику технические отчеты и паспорта в бумажном и электронном виде. Также подрядчик предоставит отдельные списки мостов с неудовлетворительным и аварийным состоянием и даст рекомендации по их дальнейшей эксплуатации. «Объекты, техническое состояние которых близко к предаварийному, будут приоритетными при принятии решения о ремонте», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.

Специалисты проведут замеры ширины проезжей части, высоты насыпи, уклонов, пролетных строений, опор, регуляционных сооружений. Будет определен подмостовой габарит, профиль поверхности грунта и даже коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорожным покрытием на подходах к искусственному сооружению.

Как напомнили в Минтрансе, сегодня в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети производится ремонт на шести мостах. На трех — работы в полном объеме планируется завершить до конца этого года, на оставшихся — в следующем году.