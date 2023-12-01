Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей республики с Днем Конституции России

«30 лет назад, 12 декабря 1993 года, всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, закрепившая как высшую ценность основные права и свободы человека и гражданина, — отметил он. — Являясь ядром правовой системы государства, Конституция определила демократический курс развития России, стала основой для модернизации всех сфер жизни общества. Основной Закон страны сыграл ключевую роль в упрочении суверенитета государства и легитимности власти, становлении гражданских институтов, придала качественно новый статус субъектам Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации развивается, отражая изменения, происходящие в нашей стране. С недавних пор в ней прописаны регулярная обязательная индексация пенсий и социальных пособий, приоритет Основного Закона России над решениями межгосударственных органов, включение в состав федерации новых регионов и многие другие положения, закрепляющие статус России как социально ориентированной, суверенной и влиятельной державы.

Опираясь на конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и процветающую Россию. Созидательный труд, ответственность каждого гражданина за будущее страны гарантируют, что мы общими усилиями обеспечим безопасность нашей Родины, преодолеем все вызовы времени, сделаем жизнь людей комфортной и благополучной».