Олег Николаев дал старт Дню Чувашии на ВДНХ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на Международной выставке «Россия» отмечается День Чувашской Республики, и в честь этого события на ВДНХ проходит масштабное мероприятие с участием представителей региона. Среди них — министры, руководители ведущих предприятий и другие гости.

Главе Чувашии показали главные достопримечательности стенда республики. Десятки людей спешат сфотографироваться на фоне знаменитой чувашской тухьи.

“Мы постараемся максимально содержательно показать Чувашию сегодня”, — заявил Олег Николаев и призвал всех посетить красивую, удобную для проживания, безопасную и активно развивающуюся Чувашскую Республику.



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