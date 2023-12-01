Олег Николаев дал старт Дню Чувашии на ВДНХ

Сегодня на Международной выставке «Россия» отмечается День Чувашской Республики, и в честь этого события на ВДНХ проходит масштабное мероприятие с участием представителей региона. Среди них — министры, руководители ведущих предприятий и другие гости.

Главе Чувашии показали главные достопримечательности стенда республики. Десятки людей спешат сфотографироваться на фоне знаменитой чувашской тухьи.

“Мы постараемся максимально содержательно показать Чувашию сегодня”, — заявил Олег Николаев и призвал всех посетить красивую, удобную для проживания, безопасную и активно развивающуюся Чувашскую Республику.