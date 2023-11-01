Память о героях в лицах женщин

Гордость, любовь, решимость жить дальше, несмотря на боль утраты — пожалуй, это главные чувства, которые мотивировали жен, матерей, сестер бойцов СВО участвовать в фотопроекте «Жена героя. Мама героя».

Как уже сообщала наша газета, идея организовать в республике такую выставку принадлежит Татьяне Ивановой из Новочебоксарска. Ее муж Станислав героически погиб в прошлом году в селе Червонопоповка Кременского района Луганской области.

В беседе с журналистом «СЧ» Татьяна призналась: «Не у всех утихла боль. Всем нам больно. Эта фотовыставка должна помочь женщинам пережить горе не в одиночестве. Она привлечет внимание людей к тем, о ком нечасто говорят — вдовам, матерям погибших солдат. А еще так мы сможем сохранить память о наших героях».

Для многих женщин участие в фотопроекте было непростым шагом, но Татьяна Иванова смогла найти нужные слова. В октябре проходила фотоссесия, а на днях в Новочебоксарске состоялась и сама выставка «Жена героя. Мама героя». Надо отметить, что проект поддержали не только жены, вдовы, но и мамы, сестры и дети участников военной спецоперации.

Можно сказать, прошедшая выставка являлась ознакомительной, потому что состоялась в рамках празднования Дня матери, здесь были представлены не все фотопортреты. Официально и в полном объеме фотовыставка откроется в Новочебоксарске 9 декабря в День Героев Отечества.

Справка «СЧ»

Фотопроект «Жены Героев» впервые стартовал в Самарской области. Инициатором выступила руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина. «Жены Героев» стали мощным всероссийским женским движением в поддержку бойцов СВО. Проект высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.