Кран снесло ветром, но виновата не только стихия

На прошлой неделе из-за сильного ветра на строительной площадке многоквартирного жилого дома по Гремячевскому проезду в Чебоксарах рухнул башенный кран.

Все произошло в первой половине дня. По счастливой случайности строителей рядом не оказалось, поэтому пострадавших нет. Машиниста в кабине крана в момент ЧП тоже не было — ведь упавший башенный кран временно находился на ремонте.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, конструкция строительной техники была плохо зафиксирована, поэтому он и не устоял из-за сильного порыва ветра.

Главное — никто не пострадал, а кирпичную кладку восстановят, кран — отремонтируют. Фото прокуратуры Чувашии