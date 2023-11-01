Кран снесло ветром, но виновата не только стихия

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На прошлой неделе из-за сильного ветра на строительной площадке многоквартирного жилого дома по Гремячевскому проезду в Чебоксарах рухнул башенный кран.
Все произошло в первой половине дня. По счастливой случайности строителей рядом не оказалось, поэтому пострадавших нет. Машиниста в кабине крана в момент ЧП тоже не было — ведь упавший башенный кран временно находился на ремонте.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, конструкция строительной техники была плохо зафиксирована, поэтому он и не устоял из-за сильного порыва ветра.

 

Главное — никто не пострадал, а кирпичную кладку восстановят, кран — отремонтируют. Фото прокуратуры Чувашии

Опубликовано: 27 ноября 2023 г.


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