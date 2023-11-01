Исследование «Росгосстраха» и «Вилгуд»: 34% автолюбителей стали спокойнее ездить после 30 лет

78% россиян считают, что автомобилисты в молодом возрасте ездят более рискованно. Любопытно, что такое мнение сложилось именно о юношах (81%), а не о девушках (19%), выяснили СК «Росгосстрах» и сеть умных автосервисов «Вилгуд» в ходе опроса[1].

Что касается самих водителей, то только 49% из них признались в рискованной езде в более юном возрасте. Интересно, что управлять автомобилем многие (44%) начали почти сразу после совершеннолетия — в 18-20 лет, а еще 35% – в 21-25 лет.

Страсть к быстрой езде и опасным маневрам у 34% водителей утихла только после 30 лет (у 23% — до 40 лет, а у 11% — после 40 лет). Еще 27% автолюбителей стали спокойнее ездить в возрасте от 26 до 30 лет. 10% до сих пор ездят достаточно рискованно.

Водители рассказали, почему стали ездить более спокойно:

● в связи с возрастом — 38%;

● решили следовать примеру более опытных водителей — 18%;

● попали в ДТП — 17%;

● появился ребенок и стало больше ответственности — 15%.

Несмотря на то, что раньше некоторые водители и сами могли ездить достаточно рискованно, сейчас 65% респондентов раздражаются и опасаются за свою безопасность, когда встречают лихачей на дороге. Еще 29% относятся к ним нейтрально и только 7% — с пониманием.

Автолюбители рассказали, какие факторы влияют на их стиль вождения. Они стараются ехать медленнее в случае:

● плохой видимости или ненастной погоды — 36%;

● плохого состояния дороги — 28%;

● плотного потока машин — 18%.

Эмоциональное состояние также влияет на стиль вождения. 18% водителей, когда злятся, едут быстрее, чем обычно.

Кроме того, 53% автолюбителей сказали, что их манера езды зависит от того, одни ли они в машине или нет, — с пассажирами едут спокойнее.

На вопрос, нужно ли приобретать каско для первого автомобиля, 45% ответили утвердительно (20% из них уверены, что каско лучше покупать всегда, а 25% — именно для первого авто, так как именно с ним случаются разные неприятности).