Утвержден Документ планирования пассажирских перевозок в Чебоксарах на 2024–2029 годы

На очередном заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева утвержден Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Чебоксары на 2024–2029 годы. Он предусматривает перевод всех маршрутов столицы на регулируемые тарифы, а также оптимизацию и совершенствование маршрутной сети, расширение парка и модернизацию подвижного состава.

Как пояснил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров, разработка такого документа связана с принятием в 2022 году Республиканского закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики». Он предусматривает передачу полномочий республике по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах Чебоксар и Новочебоксарска.

По Новочебоксарску такой документ уже принят, настал черед столицы. Переход на регулируемые тарифы, по словам Петрова, делается для повышения доступности услуг транспорта для населения, а также ужесточения контроля за соблюдением расписания движения. Все это в итоге должно повысить комфортность перевозок.

В настоящее время в Чебоксарах действуют 23 маршрута автомобильного и 17 маршрутов наземного электрического транспорта. В часы пик на них работают 275 автобусов и 201 троллейбус. К 2029 году планируются перевозки по 18 маршрутам автомобильного транспорта и по 17 — электрического. Максимальное количество транспортных средств составит соответственно 191 автобус и 277 троллейбусов. В том числе в 2024 году предусматривается заключение госконтрактов по 8 автобусным и 17 троллейбусным маршрутам.

Органы местного самоуправления республики будут наделены полномочиями в сфере международных и внешнеэкономических связей, заключения соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с органами местного самоуправления иностранных государств.

Проект соответствующей поправки в Закон «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» представил руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов. Для «муниципалов» прозвучала и другая приятная новость. Трем сельским и одному городскому округам, достигшим лучших показателей в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей, будут присуждаться специальные гранты.

Основная новация тут — продвижение местной продукции. Представивший проект постановления вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов уточнил, что грантовые деньги можно будет использовать на расширение рынков сбыта продукции, открытие новых и благоустройство действующих торговых площадок.

Федеральным законом детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи при рассмотрении судами дел, связанных с защитой их наследственных прав. Аналогичную норму, согласно предложенным Дмитрием Сержантовым поправкам, предложено внести в Закон «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике».

А врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Алина Елисеева озвучила проект постановления о предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Размер платы устанавливается на минимально возможном уровне с применением индекса потребительских цен за 2022 год, сказала она.

В Чувашии появится институт развития строительства при Минстрое республики. Проект данного постановления представил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа. Создание такого учреждения позволит повысить прозрачность в строительстве объектов с привлечением бюджетных средств, активней внедрять информационные системы управления проектами.

О внесении изменений в госпрограмму «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Изменения связаны с переходом в целом по стране на новую систему управления. Переход регионов на нее запланирован с 1 января 2024 года.