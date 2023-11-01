Дорога в деревне Липово дождалась ремонта

Ямы, «залысины», колдобины — дорога по улице Садовой в деревне Липово Чебоксарского округа разваливалась на глазах. Но благодаря участию местных жителей в софинансировании инициативного проекта по ее ремонту деревенскую «магистраль» теперь не узнать.

В общей сложности ремонт дороги обошелся в 966 тысяч рублей. Большую часть средств выделил республиканский бюджет — 579,9 тысячи рублей. Местная казна добавила 344,7 тысячи рублей, а сельчане и организации собрали почти 42 тысячи рублей.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Чувашии, Чебоксарский округ — лидер по количеству представленных проектов по программе инициативного бюджетирования. В этом году здесь реализуют 108 проектов на общую сумму свыше 182 миллионов рублей. Чаще всего жители округа софинансируют ремонт дорог, на втором месте — объекты ЖКХ. Также здесь направляют деньги на обустройство детских площадок и мест массового отдыха, организуют очистку водоемов, обустраивают водоем для противопожарной безопасности, объект мер пожарной безопасности и наводят красоту на территории населенных пунктов.