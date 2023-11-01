Глава Чувашии ответит на вопросы в прямом эфире

14 ноября, в 12 часов Глава республики Олег Николаев проведет прямую линию в эфире «Радио родных дорог» в Чувашии. Любой желающий может оставить вопросы в комментариях под постом-анонсом прямой линии на странице радиостанции ВКонтакте или отправить обращение, заполнив специальную форму на портале госуслуг. Также будет возможность позвонить по телефону 8-800-222-10-02 во время прямой линии.

За ходом прямой линии можно следить на радиочастотах «Радио родных дорог», а также в сообществе «Чувашская Республика», в официальной группе Главы Чувашии Олега Николаева ВКонтакте и в его телеграм-канале.