Глава Шемуршинского округа ушел в отставку

На внеочередном заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа было принято решение об отставке Александра Чамеева с поста главы муниципалитета. С руководящего поста Чамеев ушел, написав заявление по собственному желанию; временно исполнять его обязанности будет заместитель главы администрации Шемуршинского округа — начальник управления по благоустройству и развитию территорий Сергей Галкин.

Напомним, ранее досрочно сложил полномочия главы Шумерлинского округа Лев Рафинов — в связи с выходом на пенсию. Сейчас обязанности главы муниципалитета временно исполняет Дмитрий Головин.