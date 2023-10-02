Глава Шемуршинского округа ушел в отставку

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На внеочередном заседании Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа было принято решение об отставке Александра Чамеева с поста главы муниципалитета. С руководящего поста Чамеев ушел, написав заявление по собственному желанию; временно исполнять его обязанности будет заместитель главы администрации Шемуршинского округа — начальник управления по благоустройству и развитию территорий Сергей Галкин.

Напомним, ранее досрочно сложил полномочия главы Шумерлинского округа Лев Рафинов — в связи с выходом на пенсию. Сейчас обязанности главы муниципалитета временно исполняет Дмитрий Головин.

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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