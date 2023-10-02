За неделю шедевры Левитана увидели более двух тысяч жителей Чувашии

В отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея с успехом проходит выставка картин «Три шедевра Левитана в Чувашии» из собрания Третьяковской галереи. Здесь, напомним, можно увидеть знаменитые картины великого русского художника «Свежий ветер. Волга», «Весна. Большая вода» и «На Волге». В Минкультуры Чувашии отмечают, что уникальная экспозиция вызвала большой интерес у жителей республики. Буквально на следующий день после открытия сюда стали прибывать посетители: взрослые и дети, школьники и студенты, художники-профессионалы. На людей шедевры производят неизгладимое впечатление. Кто-то говорит, что испытывает счастье оттого, что просто их увидел, а кто-то не пожалел времени и специально приехал в Чебоксары из дальних уголков республики. Как уже сообщала «СЧ», в зале, где выставлены картины, поддерживается специальная температура, а полотна защищают антибликовые стекла. Экскурсоводы-волонтеры знакомят не только с работами живописца, но и рассказывают о его жизни. А еще больше узнать о художнике позволяет настольная интеллектуальная игра, в которую может сыграть любой желающий. Посетить выставку, в том числе и по Пушкинской карте, можно до 3 декабря по адресу: Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 4.