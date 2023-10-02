В ближайшие годы на развитие республики Чувашия может получить дополнительные 2 млрд рублей

Это возможно в случае продления действия индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона на 2025-2026 годы.

Ранее, напомним, предложение о ее продлении было поддержано на заседании Комитета по экономической политике в рамках Дней Чувашии в Совете Федерации, которое состоялось при участии председателя комитета Андрея Кутепова и Главы республики Олега Николаева. В последующем оно было учтено в федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

«Продление этого механизма предполагается после проведения анализа бюджетных и социальных эффектов, достигнутых регионами — участниками программы. Для этого в 2025-2026 годах зарезервировано по десять миллиардов рублей ежегодно», — сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

В рамках ИПСЭР в 2020-2024 годах в республике реализовано и намечено к осуществлению 20 мероприятий, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Общая сумма финансирования — свыше пяти миллиардов рублей, большая часть из них — из федерального бюджета. На 10 октября в рамках ИПСЭР создано более 2,6 тысячи рабочих мест, привлечено внебюджетных инвестиций на сумму почти 26 миллиардов рублей.

«Это значит, что Чувашия в случае подтверждения эффективности республиканской программы будет и после 2024 года получать по одному миллиарду рублей в год и направлять их на реализацию крупных инвестиционных проектов, а также на развитие малого и среднего предпринимательства, рост объема производства в промышленности и сельском хозяйстве, повышение качества жизни населения», — прокомментировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.