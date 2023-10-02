Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем отца

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем отца!

Этот праздник — еще один повод, чтобы выразить свою любовь и благодарность нашим дорогим отцам, занимающим важное место в жизни каждого из нас. Быть отцом — это настоящее искусство и постоянный труд. Отцы — это настоящие герои, которые несут ответственность за своих детей, семью и общество.

В Чувашии мы уделяем особое внимание пропаганде ценностей отцовства. Большой вклад в эту работу вносят отцовские объединения в дошкольных и школьных учреждениях, созданные благодаря усилиям органов власти и Совету отцов Чувашии. Они насчитывают более 5 тысяч человек, которые активно участвуют в проектах и мероприятиях патриотической, социальной и экологической направленности. Уважаемые отцы! Спасибо вам за ваше трудолюбие и преданность своим семьям. Я хочу выразить особую благодарность отцам, которых ждем дома с Победой, — военнослужащим, отважно выполняющим свой ратный долг в зоне специальной военной операции. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и добра в доме, заботливых и благодарных детей!»