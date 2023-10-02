15 октября — день отцов

Уважаемые жители Чувашии, мужчины-отцы!

Примите самые теплые, искренние поздравления с замечательным праздником — Днем отца!

Этот праздник получил официальный статус 2 года назад, когда Президент России Владимир Путин подписал Указ о его учреждении. Праздник заслуженно установлен в знак уважения и признания роли отца в семье.

Дорогие друзья! Среди вас немало тех, кто является достойным примером ответственного отношения к отцовству, когда глава семьи не только ее опора, кормилец, но еще и защитник, друг и наставник для своих детей. Особого уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку.

Мужчина, отец — это фундамент семьи, тот, кто защитит ее от несчастий и лишений, кто всегда поддержит и протянет руку помощи. Быть отцом — не только радость, но и большая ответственность. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением — такое может только папа.

Поздравляю достойных отцов, горжусь ими и желаю только счастья и здоровья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть у вас всегда будет повод для гордости за своих детей, а у них — стремление следовать вашему достойному примеру!

С уважением

председатель Совета отцов Чувашии,

депутат Государственного Совета Чувашии

Алексей Мурыгин