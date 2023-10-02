На Волге картины Левитана звучат по-новому

Выставка «Три шедевра Левитана в Чувашии» начала свою работу 3 октября, и первыми ее посетителями стали Глава республики Олег Николаев, депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Алла Салаева.

«К этому событию мы шли достаточно уверенно и поступательно, — пояснил Глава, — потому что само взаимодействие с Третьяковской галереей для нас уже имеет определенную историю. Но если раньше оно шло скорее в направлении продвижения наших полотен — фонды нашего художественного музея экспонировались в Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта», то сегодня мы видим уже движение в сторону Чувашской Республики. Три произведения Исаака Ильича Левитана, представленные здесь, показывают величие и красоту Волги, которая для нас очень значима. Чебоксары — один из городов, находящихся на этой великой реке — несомненно, именно с ней связывает свое развитие.

Очень радостно, что именно сейчас, когда мы вместе с другими поволжскими регионами делаем большую работу по возрождению жизни на реке: наполнению туристических потоков, перевозке грузов и реализации других возможностей, которые предоставляет нам Волга — можно еще и видеть картины, которые пробуждают эмоции в каждом человеке, особенно у ценителей искусства».

«Выставка одной картины» в таком расширенном формате, как мы можем ее сейчас видеть, сложилась во многом благодаря инициативе и поддержке первых лиц республики и Министерства культуры Чуваши. Как утверждает главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, именно вовлеченность руководства в этот проект стала главным фактором в принятии решения о предоставлении экспонатов, потому что привезти шедевр из ГТГ — это затратная и непростая история, и важно, что на самом высоком уровне понимают это и сопровождают проект до самой успешной его реализации.

«Мы воспринимаем как собственную миссию, как миссию большого федерального музея, работать с регионами, делиться своим опытом, нести современные выставочные технологии, — подчеркивает Татьяна Семеновна. — Мы всегда говорим, что не хотим опускаться до уровня региональных музеев, а наоборот, приподнимаем их до уровня Третьяковской галереи. Это очень важно, потому что проект состоится, мы уверены, что он пройдет с большим успехом, картины вернутся на стены здания в Лаврушинском переулке, а все, что сделано, чтобы принять эти шедевры, останется на благо и развитие музея».

«Богатство нашего общества определяется не только машинами и деньгами, но прежде всего — величайшей культурой российского народа, — утверждает Анатолий Аксаков. — Я не раз бывал в Третьяковке и любовался картинами Левитана. Но картины с видами Волги звучат здесь по-новому. Уверен, что жители республики и гости столицы почувствуют их по-особому и будут жить с новой красотой в душе».

Разделяет эмоции коллеги и Алла Леонидовна: «Волга для нашего города и республики всегда была источником силы, источником жизни. Эти картины мотивируют каждого из нас оценить это богатство — что мы живем здесь, на ее берегах, почувствовать великую реку. И особенно важно, чтобы наши дети приехали сюда и ощутили это. Ведь через такую любовь и гордость развивается душа. Не у всех сельских ребят есть возможность поехать в Москву, а приехав — посетить Третьяковскую галерею. И потому призываю всех ехать сюда, и кроме того, открыть для себя этот старинный купеческий особняк, наполненный историей нашего прекрасного города».

Залы Отдела русского и зарубежного искусства, несомненно, скоро наполнятся школьниками со всех уголков республики. «Выставка доступна по Пушкинской карте для всех наших молодых людей от 14 до 22 лет. Здесь можно будет познакомиться не только с работами художника, но и погрузиться в его жизнь, его творчество, благодаря фильмам и играм, которые подготовлены для посетителей», — объясняет министр культуры Светлана Каликова.

Заведующая отделом русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея Лада Макарова считает, что на встречу с шедевром зритель должен идти уже подготовленным, поэтому экспозиционному залу предшествует зона, где можно познакомиться с биографией и творчеством художника, посмотреть о нем фильмы — так сказать, погрузиться в контекст. Тех, кто в этом смысле хочет дополнительной глубины, в октябре и ноябре ожидают лекции искусствоведа из Третьяковской галереи, посвященные жанру пейзажа в целом и непосредственно произведениям Исаака Ильича. О них заранее будет объявлено в социальных сетях и на сайте музея.

Мастер-классы будут связаны с самыми популярными работами — нашими «Одуванчиками» и хрестоматийной картиной «Весна. Большая вода» (она обычно находится в постоянной экспозиции Третьяковки и крайне редко покидает ее стены). Их участники смогут попробовать себя в технике пастели и акварели по сырому. Последнюю, кстати, часто практиковал и сам великий мастер, ведь большие полотна маслом он писал в своей московской мастерской, а на пленэре нередко работал акварелью.

Чтобы дать возможность познакомиться с шедеврами всем желающим, отдел на время выставки меняет свой режим работы. Галерея будет открыта ежедневно с 10.00 до 20.00 и, как в больших столичных музеях, посещение будет организовано по сеансам, каждый из которых длится полчаса. Записаться на игру, экскурсию или мастер-класс и забронировать билеты на удобное время лучше заранее — по телефону 8 (8352) 58-01-22. Приобрести билеты по Пушкинской карте тоже лучше еще до визита в музей, чтобы не терять драгоценное время.

Руководство республики надеется, что такой серьезный выставочный проект, первый после реконструкции музея, придаст мощный импульс его развитию и станет первым шагом к длительному сотрудничеству с Третьяковской галереей на благо жителей республики.

Фишка Чехов, фишка Третьяков…

Ожидая в первую очередь молодого зрителя, сотрудники музея основательно подготовились и придумали несколько альтернатив традиционной экскурсии. Одной из них стала увлекательная игра-бродилка «Исаак Левитан. По страницам биографии». О ней рассказывает разработчик, научный сотрудник ЧГХМ Татьяна Спрыжкова:

«Игроки отправляются в путешествие длиною в жизнь художника. Правила простые: нужно кидать кубик и двигаться вперед, главная цель — первым дойти до финиша. Но музейная версия — это нечто большее, чем просто бродилка. Стоит обратить внимание на фишки: здесь фигурка самого художника и его друзей: Антона Чехова, художника Алексея Степанова, ученицы Софьи Кувшинниковой, мецената Павла Третьякова и даже любимой собаки Весты. Впереди игроков ожидают станции, на каждой из которых они узнают о жизни и творчестве художника нечто новое. Также в игре присутствует экономическая составляющая: игроки собирают картины, их можно продавать на аукционах или ими обмениваться, и важно умение отличить оригинал от «фальшака». Правильно отвечая на вопросы викторины, есть возможность заработать игровые деньги, а они непременно понадобятся, потому что во время путешествия предстоят неизбежные траты — оплатить проезд или ночлег, внести плату за обучение. Кстати, все эти суммы совершенно не придуманные, а действительно соответствуют расценкам того времени. Так что игра довольно глубоко погружает в эпоху. Настолка рассчитана на 4-6 игроков (можно сыграть с семьей или друзьями), но благодаря мультимедийной версии участвовать в ней может и довольно большая группа, например, школьный класс».