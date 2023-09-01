Низкий вам поклон, ветераны

1 октября в России и в Чувашии будут отмечать Международный день пожилых людей. Самые искренние поздравления в связи с этим днем дорогим ветеранам, уважаемым пенсионерам адресовал Глава республики Олег Николаев.

«В Международный день почитания пожилых людей выражаю слова благодарности и признательности каждому из вас за доблестный труд, неиссякаемую доброту и душевную щедрость, — написал он. — Ваши достижения, опыт, профессионализм и творческие успехи — крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей республики, верный ориентир для нас и будущих поколений. Сегодня и на заслуженном отдыхе вы проявляете живой интерес к социальной, культурной и экономической жизни Чувашии, являетесь хранителями духовных и нравственных ценностей. Отдельную благодарность и уважение выражаю всем, кто стоял на страже интересов и безопасности нашей страны в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал ее после. Низкий вам поклон. Искренне желаю вам доброго здоровья, активного и плодотворного долголетия. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, правнуки, а дом будет наполнен теплом и уютом».