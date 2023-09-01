За озеленение положено поощрение, а за почетное учительское звание — надбавка

На заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева принят проект поправок в республиканские законы «О культуре» и «О библиотечном деле».

Как доложила и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Татьяна Казакова, полномочия органов госвласти республики в области культуры дополняются полномочиями по установлению порядка проведения последствий решений о реорганизции или ликвидации организаций отрасли. Властные органы также наделяются правом участия в организации сохранения и популяризации объектов культурного наследия и в софинансировании соответствующих мероприятий по сохранности объектов федерального значения. Что касается библиотечного дела, предложено наделение органов власти республики правом участия в комплектовании книжного фонда и его сохранности.

На заседании прозвучала приятная новость для участников ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алена Протасевич назвала победителей этого соревнования, которым полагаются гранты в форме субсидий из республиканского бюджета. Общая сумма грантов — 407,8 тыс. рублей, распределенных по пяти направлениям в равных долях. Было подано 34 заявки от 10 муниципалитетов. В частности, в номинации благоустройства учреждений социальной сферы на первом месте оказалось республиканское бюро судебной экспертизы Минздрава Чувашии. Второе место занял детсад «Лучик» города Чебоксары, третье — Малотаябинская сельская библиотека Яльчикского округа. А в номинации оформления цветников и уголков отдыха на первом месте Янтиковская средняя школа, на втором — чебоксарский детсад «Антошка», на третьем — тоже столичный детсад № 208. Глава республики особо отметил солидную «детсадовскую» составляющую среди победителей. Свои лидеры также в других номинациях, в том числе по благоустройству частного сектора.

Отмечены также муниципалитеты, добившиеся наилучших показателей эффективности по итогам 2022 года. Как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, общая сумма грантов — 10 млн рублей. На первом месте администрация города Чебоксары, на втором — администрация Цивильского округа, на третьем — администрация Красноармейского округа. Полученные гранты будут направлены на решение вопросов местного значения.

Цифра

10 млн рублей составляет сумма грантов на поощрение лучших муниципальных образований республики по итогам 2022 года

Алена Протасевич также представила проект изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Поправки касаются правил предоставления субсидий из республиканского бюджета местным на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров. В частности, на восстановление поврежденных газонов. Изменится также формула распределения субсидий, исходя из уровня благоустроенности территории округа.

Как отметил Глава республики, изменения продиктованы наработанной практикой и абсолютно необходимы, учитывая возникающие вопросы. И здесь очень важно гибко реагировать на появляющиеся проблемы. На сегодняшнем этапе сотни дворовых и уличных территорий региона благоустроены, и работа продолжается.

И.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Гладнев представил проект изменений в государственную программу Чувашии «Развитие здравоохранения». Одно из них — увеличение финансирования программы на 83,7 млн рублей в соответствии с бюджетной росписью республиканского бюджета на 2023 год.

В марте нынешнего года указом Главы республики было учреждено почетное звание «Народный учитель Чувашской Республики». На состоявшемся заседании правительства принято постановление о надбавке за это звание в размере до 40% к окладу. Проект документа представил министр образования Дмитрий Захаров.

На заседании также приняты изменения в ряд действующих правительственных документов.