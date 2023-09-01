Трассы Чувашии под присмотром умных камер

Нарушителя найдут по «Азимуту»

Совсем недавно на дорогах республики было много очень опасных для водителей и пешеходов мест. Например, чебоксарские мосты. Помните крутой поворот после центрального рынка перед Гагаринским мостом? Там постоянно кто-то вылетал на полосу встречного движения. И причина почти всегда была в превышении скорости. Стоило выпасть первому снегу, как там обязательно происходило что-то нехорошее и начинали мигать спецсигналы экстренных служб.

А сколько пешеходов сбили на Октябрьском мосту? Там с обеих сторон проспекта Никольского дачи, их обитателей и сбивали неразумные водители.

А потом в Чебоксарах и других муниципалитетах стали серьезно ограничивать скорость движения. Поначалу нашлось очень много недовольных, интернет бурлил гневом тех, кто привык в городе ехать с легендарной скоростью в 79 км/час. Но число аварий стало уменьшаться. В 2022 году в столичной мэрии подсчитали и удивились — на улице Университетской аварий стало меньше на 46%, на Калинина — на 36%.

Есть данные научных исследований. Высокая скорость является причиной более 30% всех ДТП и тяжких последствий дорожных происшествий. Вероятность гибели пешехода в ДТП увеличивается с ростом скорости столкновения. Если водитель придерживался лимита в 40 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат лишь легкие повреждения без угрозы для жизни. Выше 50 км/ч — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%.

Руслан Мухомедьяров, директор Центра организации и безопасности дорожного движения Минтранса Чувашии: «Новыми камерами оснастили участки региональных дорог — в точках, определенных региональной Госавтоинспекцией на основе данных учета о дорожно-транспортных происшествиях. Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД являются одной из действенных и эффективных мер в снижении уровня аварийности на дорогах. Главная и единственная цель их установки — снизить количество ДТП и сократить число погибших и раненых на дорогах. Увеличение количества камер призвано поменять поведенческую модель водителей на дорогах Чувашии и приблизить республику к целевым показателям нацпроекта».

Но снизили водители свою скорость в Чувашии совсем не под впечатлением от социальной рекламы и призывов местной госавтоинспекции. Это сработали умные устройства, с которыми спорить бесполезно, — комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность — за семь месяцев 2023 года на территории республики количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число раненых и погибших в ДТП сократилось на 10,1% и 11,5% соответственно. Во многом это заслуга десятков камер фиксации нарушений — только в этом году на дорогах Чувашии появились 83 новых комплекса.

Среди новых «камер» — 34 комплекса фотовидеофиксации последнего поколения «Азимут 4». Интернет-ресурсы вновь забурлили, когда водители стали получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. «Азимуты» и не такое могут — они умеют распознавать 51 состав нарушений ПДД. Среди них как относительно простые, к примеру движение по обочине, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, так и ранее не «ловившиеся» — использование телефона за рулем и другие.

Есть еще одна полезная способность у «Азимута 4»: такие устройства могут обеспечивать данными интеллектуальные транспортные системы — как раз такая сейчас набирает обороты в Чебоксарской агломерации. Искусственный интеллект анализирует трафик, дает команды светофорам, ведет розыск преступников…

СПРАВКА «СЧ»

По нашей информации, в будущем году комплексов автоматической фиксации в республике станет намного больше. Кроме того, до конца года в Чебоксарах планируется ввести ограничение скорости еще по 11 дорогам, а именно по улицам Гагарина, Ахазова, Ленинского комсомола, Космонавта А. Николаева, Т. Кривова, 139-й Стрелковой дивизии, Кадыкова, Эльгера, Гастелло, Мичмана Павлова, проспекту Ленина.