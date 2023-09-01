Стали известны сроки проведения в Чебоксарах выставки «Три шедевра Левитана»

Работы великого мастера «Свежий ветер. Волга», «Весна. Большая вода» и «На Волге» можно будет увидеть в отделе русского и зарубежного искусства ЧГХМ с 3 октября по 3 декабря в рамках совместного проекта Чувашского государственного художественного музея и Третьяковской галереи.

О том, какую большую подготовительную работу музеям пришлось проделать, чтобы показать эти картины в Чувашии, мы уже писали в номере от 28 июля. Увидев афишу предстоящей выставки, один из посетителей музея изумленно спросил: «Идти в музей ради трех картин? Зачем?» Сейчас мы постараемся на этот вопрос ответить.

Попадая в Третьяковку или Эрмитаж и лицом к лицу встречаясь со знакомыми с детства картинами, порой испытываешь крайнее изумление: они оказываются совсем не такими, как ты ожидал — больше (или меньше), ярче, светлее, вдруг видишь детали, на которые прежде не обращал внимания, начинает работать мазок… Как объясняет директор ЧГХМ Геннадий Козлов, Левитан как раз из тех художников, которых виртуально, по фотографиям не изучишь — он проявляется только вживую.

Но только вот беда: на большой выставке каждому шедевру отводится максимум пара минут, и глубоко пережить воздействие работ зритель просто не успевает. А ведь художник трудился над ними не один день, и по-настоящему значимые полотна требуют вдумчивого рассматривания. Но не только рассматривания.

Любое произведение ведь не существует само по себе, оно встраивается в контекст, и от этого сильно зависит его восприятие. Это дипломная работа или мастер написал ее в зрелом возрасте? Сразу приняли ее зрители и критики или произведение много лет пребывало в забвении? Относится ли оно к какому-то циклу? Содержит ли мотивы, которые еще где-то повторяются? Как они там звучат и как здесь? Возможно, написать картину художника вдохновило какое-то событие… Благодаря всем этим историям полотно звучит гораздо глубже и становится для зрителя настоящим событием. Встреча с ним зачастую по-новому позволяет взглянуть и на происходящее в собственной жизни. «Выставки одной картины» для того и придуманы, чтобы дать зрителю время на подобное погружение.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «В течении полугода в Художественном музее была проведена очень серьезная работа. Реализовать проект удалось благодаря инициативе депутата Госдумы Аллы Салаевой и поддержке правительства Чувашии. В начале года мы посетили Третьяковскую галерею. Нас приняли там как родных людей и выразили готовность сотрудничать с Чувашией. Позже эксперты и главный хранитель Третьяковской галереи сами к нам приезжали, чтобы проанализировать возможности наших площадок для принятия картины».

Еще один способ больше узнать о работе — попытаться ее скопировать, или написать сходный мотив, или поработать в похожей технике. Так куда лучше понимаешь, как мыслил художник и какие творческие задачи он для себя решал. И этот способ познания тоже на выставке непременно будет задействован.

Таким образом посетитель выставки не только увидит работы Исаака Ильича, но и пройдет большую образовательную программу, позволяющую их в полной мере воспринять. Лекции о художнике, кстати, прочтут специалисты из Третьяковки, отметила на брифинге министр культуры Светлана Каликова. И добавила, что основная аудитория, которую ожидает музей в своих залах — это школьники и студенты. Тем более, что билет на «Три шедевра» можно купить по Пушкинской карте.

У ребят из районов республики не всегда есть возможность съездить в Москву, так что для них это замечательная возможность. Чтобы все все успели, музей уже сейчас работает с образовательными учреждениями, составляет план посещений и формирует маршруты, которые позволят принять в небольшом здании максимальное количество людей.

Однако интересен проект, конечно, не только для тех, кто встретится с Левитаном впервые, но и для увлеченных знатоков его творчества. Дело в том, что гостящие в Чебоксарах работы и типичны, и нетипичны одновременно. Художник известен философской глубиной своих картин, и общее настроение их чаще можно описать как задумчиво-печальное. А вот «Волга. Свежий ветер» относится к немногочисленной серии оптимистичных работ мастера, в которых цвет буквально звенит и лучится радостью. Картину «На Волге» в самой Третьяковке экспонируют крайне редко, и в нашем музее даже искушенные зрители встретятся с ней впервые.