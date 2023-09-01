Бывший пограничник стал главой Комсомольского округа

Новым главой Комсомольского муниципального округа избран уроженец соседнего Батыревского муниципалитета Николай Раськин. Ранее, напомним, руководил округом Александр Осипов, еще летом перешедший на партийную работу.

С кандидатурой нового главы определились в конце прошлой недели на заседании собрания депутатов Комсомольского муниципального округа. Конкуренцию в конкурсном отборе бывшему пограничнику составил директор комсомольской средней школы № 2 Евгений Савельев. Но по итогам открытого голосования абсолютное большинство депутатов отдали предпочтение Николаю Раськину.

Из досье

Николай Раськин родился и вырос в селе Норваш-Шигали Батыревского района (ни в официальных источниках, ни в соцсетях год рождения не указан, только день — 13 декабря. — Прим ред. ). В 1990 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова. Более 20 лет служил в пограничных войсках страны. С 2015 года занимал должность муниципального служащего Батыревского района. Прошел путь от главы сельского поселения до первого заместителя главы администрации. С 27 июля этого года временно исполнял обязанности главы Комсомольского округа.