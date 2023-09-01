Движение по скоростной автотрассе М-12 до Чувашии запустят в ноябре

Эта новость прозвучала из уст вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он рассказывал журналистам о динамике строительства этой дороги. Доехать по ней из Москвы до Чувашии можно будет уже в ноябре. А до конца года, в декабре, движение запустят и до Казани. Пока же по новой платной автотрассе можно доехать до Арзамаса. В запуске участка принимал участие Президент Владимир Путин. По оценкам экспертов, время в пути от Москвы до Казани сократится с двенадцати до шести с половиной часов.

А тем временем в Чувашии инспектируют ход работ по восстановлению всего, что пострадало при строительстве важной для страны М-12. Дорогам республики досталось очень сильно, ряд участков был просто разрушен самосвалами, перевозящими инертные материалы. Жителям прилегающих к стройке округов республики пришлось очень несладко. И порою риторика общения властей Чувашии с компаниями, строящими новую трассу, была весьма жесткой. По разбитым дорогам не могли курсировать школьные автобусы и автомобили экстренных служб, «легковушки» портили себе подвеску…

На неделе на одном из часто фигурировавших в региональных новостях участке дорог проверил ход восстановительных работ министр транспорта Чувашии Владимир Осипов. Дороги Ибреси — Березовка — Кудеиха, Порецкое — Мочкасы, Кожевенное — Гарт в Порецком муниципальном округе сегодня не узнать — они заметно похорошели. Вплоть до того, что местные жители подошли к министру с неожиданной просьбой. Дорога такая гладкая, что некоторые неразумные водители стали по ней гонять. Теперь люди требуют установить тут комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД или искусственные неровности.

На 10-км участке трассы Порецкое — Мочкасы тоже завершили укладку асфальтобетона. Это был самый протяженный участок ремонта. В момент приезда министра на новый асфальт готовились нанести разметку. В течение этой недели работы здесь полностью должны быть завершены. И там же сейчас идет установка так называемого пункта весового контроля. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2 км автодороги «Порецкое — Мочкасы» в Порецком муниципальном округе до конца года появится уже пятый по счету автоматический пункт весогабаритного контроля.

И это важно. В округе продолжат свою работу карьеры. И встревоженный глава администрации округа Евгений Лебедев высказал опасение, что если опять пойдут «Шахманы» с перегрузом в 60 тонн, то все отремонтированное снова будет уничтожено.

В эти дни восстановление разбитых дорог ведется и в других муниципалитетах. Так, в Канаше идет ремонт участков улиц 30 лет Победы, Пушкина и Фрунзе. На стадии завершения ремонт улиц Зеленая и Кооперативная. Как рассказал «Советской Чувашии» глава администрации города Виталий Михайлов, налажен непрерывный контроль качества исполнения ремонтных работ на городских дорогах. Работает дорожная техника и на участке автодороги «Комсомольское — Старые Высли» — Асаново. Здесь идет устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и укладка верхнего слоя.

Как сообщает Минтранс Чувашии, из 227 км автодорог, используемых при транспортировке инертных материалов для М-12, в текущем году за счет сметы проекта М-12 планируется отремонтировать 57,5 км (6 этап — 43,7 км, 7 этап — 13,8 км). Оставшиеся 170,1 км должны быть восстановлены со следующего года по отдельной программе Росавтодора.