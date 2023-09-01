В Шемуршинском округе завершен капремонт врачебной амбулатории

В деревне Карабай-Шемурша Шемуршинского округа после капитального ремонта открылось отделение врачебной амбулатории. Теперь более 1200 жителей будут получать медицинскую помощь по современным стандартам.

Обновить важный социальный объект удалось благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение». Как отмечают селяне, здание не только капитально отремонтировали, теперь в нем стало намного комфортнее. Кроме того, приведена в порядок и окружающая территория.

Обновление и строительство таких объектов на селе делают медпомощь качественнее и доступнее, считают в Минздраве Чувашии. Только за последние три года в Шемуршинском округе построено четыре фельдшерско-акушерских пункта в Старых Чукалах, Малом и Верхнем Буяново, Андреевке. Продолжается строительство еще двух ФАПов в Асаново и Трехизб-Шемурше. Возведена новая врачебная амбулатория в Чепкас-Никольском, еще одну планируют построить в Трехбалтаево. Оказывается поддержка и Центральной районной больнице: она получила восемь санитарных автомобилей и новое медицинское оборудование.

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По нацпроекту «Здравоохранение» возводится сейчас и врачебный офис в поселке Алтышево Алатырского округа. Новое здание будет более чем в полтора раза просторнее старого.

Начато строительство долгожданного ФАПа и в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа. Свой фельдшерско-акушерский пункт там очень нужен, поскольку деревня находится далеко от райцентра. Расстояние до райбольницы составляет 39 км. Наряду с Кожар-Яндобой новый ФАП будет обслуживать также жителей деревень Ойкас-Яндоба и Хорпыр, сообщают в Вурнарской ЦРБ.