Семейные ценности республики

Семья — это главное в жизни человека, его опора, его продолжение. В ней человек рождается, учится первому слову, делает первые шаги в окружении самых близких людей. Первый форум «Многодетная Чувашия» собрал 68 активных семей со всей республики. Старт ему дал Глава Чувашии Олег Николаев.

Под крылом форума, который проводится по инициативе Ассоциации молодых семей Чувашии и при поддержке Минтруда республики, заработали четыре профессиональные площадки по темам социального бизнеса, туризма, материнства, семейной медицины и культуры репродуктивного здоровья. В них выступили ведущие эксперты. Свои таланты собирали и другие увлекательные мероприятия — например, интерактивная игра по финансовой грамотности, эстафета и соревнование по пионерболу. А на мастер-классы устремились и стар и млад — не поучаствовать, так хоть посмотреть: танцевальный (к слову, и для детей, и для взрослых), по плетению косичек, искусству визажа, а еще семейный театр. Даже про юных блогеров не забыли.

Покорила всех выставка — пастила и зефирные букеты ручной работы, чаи и масла собственного производства, деревянные поделки, детская одежда индивидуального пошива. Свое творчество и практическую жилку представили предприниматели, заключившие социальный контракт.

Знак материнской славы «Анне» из рук Главы региона Олега Николаева получили 7 жительниц республики — Лариса Ефимова из Шемуршинского муниципального округа, Марина Макарова (Мариинско-Посадский), Людмила Михайлова (Янтиковский), Валентина Павлова (Яльчикский), Елена Ромашко (Шумерля), Светлана Суранова (Аликовский муниципальный округ), Ирина Тишакова (Новочебоксарск), сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашской Республики: «В Чувашии проживает более 17 тыс. многодетных семей, в них воспитываются почти 55,5 тыс. детей. Количество таких семей по сравнению с 2012 годом увеличилось в два раза. Сегодня в регионе семьи с детьми могут воспользоваться 48 видами социальной поддержки. На эти цели в консолидированном бюджете Чувашской Республики предусмотрено около 7 млрд рублей».

Немного статистики: с 2009 года государственными и общественными наградами отмечены 1302 семейные пары, в том числе 44 многодетные матери награждены Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне».

В республике многое делается для поддержки семей с детьми. Выплачивается республиканский материнский капитал, предусмотрен ряд денежных выплат и субсидий. Многодетным предоставляют земельные участки под жилье или ведение хозяйства, а также льготы по налогам.

В нашей республике трепетно относятся к семейным ценностям, бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции, направленные на поддержание тепла в домашних очагах. И вводят новые: одна из недавних и очень красивых идей — подарок новорожденному. При выписке из роддома молодой маме вручают набор для малыша с одеждой, которая отмечена национальным колоритом. Такие подарки получили уже более 3 тыс. семей.

Значимый пример воспитания молодежи на основе традиционных ценностей — конкурс «Успешная семья Приволжья», который проводится в Чувашии. Об этом заявил на днях полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита, посвященного как раз этой теме.

ИГОРЬ КОМАРОВ, полпред Президента России в ПФО: «Вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в ПФО уделяется особое внимание, масштабная работа по этому направлению идет в рамках окружных общественных проектов. В числе значимых — окружной конкурс «Успешная семья Приволжья», который проходит в Чувашской Республике. Ежегодно в нем участвуют многодетные семьи из всех регионов ПФО. Так, в 2023 году участие в конкурсе приняли 1,5 тысячи многодетных семей, что почти в два раза больше, чем в прошлом».

На саммите полпред Президента России в ПФО пригласил к участию в окружных общественных проектах молодежь из дружественных стран. При этом он отметил, что наша страна рассматривает традиционные ценности как основу развития общества и вместе с государствами-единомышленниками противостоит попыткам изменить их и саму природу человека, разрушить культурный и этический фундамент цивилизации: «Эта борьба ведется сейчас на многих направлениях и в разных областях. И сфера воспитания будущих поколений — важнейший пункт этого противостояния».