Образы женщин в национальных костюмах представят 1 сентября в Чувашии на выставке картин

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Выставка живописи «Суварское фэнтези» художника и ювелира Алексея Николаева, созданная с использованием имитации сусального золота, откроется 1 сентября в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ). На картинах, в частности, запечатлены женщины в чувашских национальных костюмах, говорится в сообщении музея.

«1 сентября <…> состоится открытие персональной выставки живописи „Суварское фэнтези“ <…> члена Союза художников Чувашии Алексея Николаева. Центральной темой <…> становится история, преданность национальным истокам. <…> Изучение [истории] обострило чувство генетической связи [художника] с древней чувашской культурой, в которую он вносит особый творческий вклад», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что часть работ создана с использованием потали (имитация сусального золота). «Увлеченность художника новой техникой в живописи, где он использует поталь, способствовала формированию ярких образных решений в композициях, характерных движениях фигур, жестах, пластики форм, фактурности, светотеневой моделировке», — поясняется в сообщении.

Алексей Николаев сообщил ТАСС, что долгое время занимался ювелирным искусством, благодаря чему воплотил идею о соединении данного вида творчества с живописью. По его словам, на выставке будут представлены в основном женские образы. «В <…> женских образах раскрывается красота суварских женщин в национальных костюмах, через которые можно проследить характер и судьбу этого древнего народа», — подчеркивается в сообщении ЧГХМ.

В частности, в состав экспозиции вошли картины «Сувары не умирают, они уходят в небо», «В белом и серебре. Акаш», «Лебедь — родоначальница рода», «Птица — защитница Биляра», «Всадники», «Золотое гнездо», «Суварская Гулливерэса». В одной из картин художник попытался выполнить реконструкцию образа чувашской женщины времен Ивана Грозного. «Мотивы чувашского орнамента <…> — почти в каждой работе. <…> Они служат не просто национальным колоритом или декоративным убранством, а являются главным смысловым шифром раскрытия содержания сюжетов», — отмечается в сообщении музея.

Выставка продлится до 1 октября. Алексей Николаев является членом союза художников России и Чувашии, лауреатом Государственной премии Чувашии за создание в составе творческой группы в 2013 году коллекции ювелирных изделий «Возрождение суваро-булгаро-чувашского ювелирного искусства».